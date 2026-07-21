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Luka Vujović, koji je iz rijalitija ispao pre svoje trudne partnerke Anite Stanojlović, u međuvremenu vreme provodi sa nekadašnjim cimerima. Među njima je i Ivana Jovanović Pljugica, koja je takmičenje napustila već u trećoj nedelji.

Po dolasku na superfinale, Ivana je u vidno veselom raspoloženju pozirala okupljenim fotoreporterima, a primetno je bilo da je pripita. Potom joj je prišao Luka.

Evo kako je izgledala:

1/8 Vidi galeriju Ivana Jovanović na finalu Elite 9 Foto: Kurir

Njih dvoje su se srdačno zagrlili i kratko porazgovarali, što nije promaklo prisutnim medijima. Ubrzo nakon toga, Ivana je nastavila da pozira okupljenim fotografima i medijima, a u jednom trenutku počela je da se dodiruje po grudima i namešta izazovne poze pred objektivima, ne mareći za brojne poglede prisutnih, čime je privukla veliku pažnju na superfinalu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

01:46 Luka Vujović u zagrljaju Ivane Jovanović Izvor: Kurir

- Iskren da budem, bolje da sam ispao u finalu i da sve što su glasali za mene, da su glasali za Anitu. Zato, pozivam ovim putem da glasaju za Anitu. Biće teška borba. Kad ne glasaju za onog koga vole, posle se bune kad im ispadne favorit - istakao je, pa nastavio:

- Ja sam pobednik, jer bilo kako bilo, izlazim kao roditelj, kad god da sam ispao - rekao je.