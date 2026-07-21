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Nakon što je Maja Marinković ispala u superfinalu u Eliti 9, sačekao ju je otac Taki Marinković koji ju je odmah zagrlio.

Maja je ispala 10. po redu, a OVDE možete pratiti prenos uživo.

Foto: Pink Printscreen

- Verujem da je Taki ljut zbog svega. On je moj otac, on je meni sve. Od mene zaslužuje veliko "izvini", kao i Asminova porodica - rekla je Maja, a potom se izvinila Durdžićima.

Izvinjenje

- Žao mi je zbog svega što sam izgovorila. Iskreno se kajem i vi to niste zaslužili. Izvinite za sve što sam izgovorila, to, naravno, nije istina, ali vređali smo se. Vi to niste zaslužili. U svađi sam svašta rekla, a oni su jedna normalna porodica i imaju pravo da mi zamere sve. Ne zameram im ništa - pokušala je Maja da objasni Asminovoj porodici.

Asminova majka odgovorila Maji

- Ne bih ništa da kažem. Ti si svoje rekla, to se ne govori. Ne znam odakle ti ideja. Asmin jeste tebe vređao, ali ne do te mere. Nikad te nisam vređala. Ja sam rekla samo da nisam za tu vezu. Ne možete da funkcionišete. Želim ti svu sreću i da nađeš nekog. Maja nek priča sa svojim tatom, a ja ću sa Asminom.

1/11 Vidi galeriju Maja Marinković oči u oči sa Asminovom porodicom Foto: Pink Printscreen

Maja se složila da je Mevilda u pravu i nastavila da ističe koliko joj je žao. Za to vreme, Taki je odbijao da se pridruži Maji i razgovoru sa Asminovom porodicom. Asminova majka ju je savetovala da poradi na rečniku. Maja se zahvalila i preuzela krivicu za sve izrečeno.

Na kraju, Asminov otac je bio na ivici suza i istakao da Maji ne može da oprosti.

- Treba da me bude sramota za sve, niste to zaslužili - zaključila je Maja.

Taki se umešao

Iako je isprva sve vreme držao ruku na ustima i nije želeo da govori, Taki je odlučio da se umeša.

Foto: Pink Printscreen

- Hvala svima koji su podržali moju ćerku. Durdžići su gibaničari i polusvet, šta ja imam da pričam s njima. To nije moj nivo. Šta su sve pričali za moju ćerku. Mevilda je psihopata, za lečenje - zaključio je Taki.

Taki smatra da Maja ne treba da se izvinjava Asminovoj porodici.

- Nema ona šta njima da se pravda, nego meni. Onakvo ponašanje prema Maji je van pameti - zaključio je Taki.