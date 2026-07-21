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Nastala je prava drama na finalu Elite 9 nakon što je Maja Marinković ispala i susrela se sa Asminovom porodicom. Taki se zatim umešao, a onda je nastao opšti skandal.

Maja je ponovo udarila na Staniju.

- Ona metla, baba Stanija, koja je oralno zadovoljavala Takija je pričala da ja opštim sa svojim ocem - napala je Maja Staniju.

Za to vreme, Stanija je iz sveg glasa urlala na Maju i Takija.

- Klošaru, matori, raspali, tek će da te stigne karma! Karton city klošari, ćao! - besnela je Stanija, dok su Taki i Maja odlazili.

Evo kako je to izgledalo:

1/5 Vidi galeriju Stanija urla na Maju i Takija Foto: Pink Printscreen

Nakon što je otišla sa imanja i stigla ispred studija, Maja je otkrila da li je zadovoljna plasmanom, budući da je osvojila 10. mesto.

- Svi znaju da sam ja najpoznatija rijaliti učesnica. Zadovoljna sam plasmanom svakako - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u prilogu ispod:

02:20 Maja Marinković Izvor: Kurir

"Drudžići su polusvet"

Podsetimo, Maja se složila da je Mevilda u pravu i nastavila da ističe koliko joj je žao zbog svih uvreda koje je uputila na račun njihove porodice. Za to vreme, Taki je odbijao da se pridruži Maji i razgovoru sa Asminovom porodicom. Asminova majka ju je savetovala da poradi na rečniku. Maja se zahvalila i preuzela krivicu za sve izrečeno.

Na kraju, Asminov otac je bio na ivici suza i istakao da Maji ne može da oprosti.

- Treba da me bude sramota za sve, niste to zaslužili - zaključila je Maja.

Iako je isprva sve vreme držao ruku na ustima i nije želeo da govori, Taki je odlučio da se umeša.

Foto: Pink Printscreen

- Hvala svima koji su podržali moju ćerku. Durdžići su gibaničari i polusvet, šta ja imam da pričam s njima. To nije moj nivo. Šta su sve pričali za moju ćerku. Mevilda je psihopata, za lečenje - zaključio je Taki.