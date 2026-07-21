"TEK ĆE DA TE STIGNE KARMA" Nastao opšti haos, Stanija urlala na Maju i Takija, pale brutalne reči: Klošaru raspali...
Nastala je prava drama na finalu Elite 9 nakon što je Maja Marinković ispala i susrela se sa Asminovom porodicom. Taki se zatim umešao, a onda je nastao opšti skandal.
Maja je ponovo udarila na Staniju.
- Ona metla, baba Stanija, koja je oralno zadovoljavala Takija je pričala da ja opštim sa svojim ocem - napala je Maja Staniju.
Za to vreme, Stanija je iz sveg glasa urlala na Maju i Takija.
- Klošaru, matori, raspali, tek će da te stigne karma! Karton city klošari, ćao! - besnela je Stanija, dok su Taki i Maja odlazili.
Evo kako je to izgledalo:
Nakon što je otišla sa imanja i stigla ispred studija, Maja je otkrila da li je zadovoljna plasmanom, budući da je osvojila 10. mesto.
- Svi znaju da sam ja najpoznatija rijaliti učesnica. Zadovoljna sam plasmanom svakako - rekla je Maja.
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"Drudžići su polusvet"
Podsetimo, Maja se složila da je Mevilda u pravu i nastavila da ističe koliko joj je žao zbog svih uvreda koje je uputila na račun njihove porodice. Za to vreme, Taki je odbijao da se pridruži Maji i razgovoru sa Asminovom porodicom. Asminova majka ju je savetovala da poradi na rečniku. Maja se zahvalila i preuzela krivicu za sve izrečeno.
Na kraju, Asminov otac je bio na ivici suza i istakao da Maji ne može da oprosti.
- Treba da me bude sramota za sve, niste to zaslužili - zaključila je Maja.
Iako je isprva sve vreme držao ruku na ustima i nije želeo da govori, Taki je odlučio da se umeša.
- Hvala svima koji su podržali moju ćerku. Durdžići su gibaničari i polusvet, šta ja imam da pričam s njima. To nije moj nivo. Šta su sve pričali za moju ćerku. Mevilda je psihopata, za lečenje - zaključio je Taki.