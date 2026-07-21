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Nakon što je Borislav Terzić Terza je žestoko opleo po svojoj nekadašnjoj izabranici, sada je spustio loptu dok je govorio pred okupljenim medijima, zajedno sa svojim bratom i Jovanom Cvijanović.

- Odreagovao je malo burno - počeo je Terzin brat, a zatim se umešala Jovana.

- Ona će dozvoliti Terzi da viđa dete kad god on hoće, već sutra, prekosutra. Biće sve okej - rekla je.

- Malopre sam dao izjavu, nisam ni znao. Barbara je dolazila kod nas dva meseca. Svake nedelje je bila kod nas, gledao sam slike, ali ja to nisam znao - priznao je Terza.

Pogledajte šta su sve rekli:

00:26 Terza nije znao da je ćerka bila kod njega 2 meseca Izvor: Kurir

"Dva meseca nakon porođaja je imala intimne odnose sa..."

U razgovoru za Kurir izneo je niz ozbiljnih tvrdnji na njen račun, poručivši da nema nameru da bilo šta prećuti. Njegove reči odjeknule su kao bomba, a najviše joj zamera burnu prošlost.

1/4 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza opleo po Milici Foto: Kurir

- Kakva je njena prošlost? Neka kažu ljudi! Slikao je moj drugar kako se sa ženama ljubi. Nakon dva meseca posle porođaja otišla je da ima intimne odnose sa Rajačićem. Neka me tuži, to je ološ jedan belosvetski! Sad sam čuo i da je bila u Crnoj Gori, ali ne želim da pričam o tome…

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17:20 Terza udario žestoko na Milicu Izvor: Kurir

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