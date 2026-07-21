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Novi sukob je uzdrmao je Elitu, kada se izbačeni učesnik Borislav Terzić Terza sađao sa Takijem Marinkovićem, a OVDE možete pratiti prenos finala uživo iz minuta u minut.

- Ja sam ti branio ćerku - objašnjavao je Terza.

- Ma je l' znaš ti ko sam ja? Ja ti znam celu familiju - rekao mu je Taki.

- Svi se vređamo - pravdao se Terza, a zatim se situacija malo smirila, dok je Terza sve vreme isticao da mu je krivo.

Pogledajte detaljnije u prilogu.

02:25 Svađa Takija i Terze Izvor: Kurir

Terza nije znao da je ćerka kod njega

Nakon što je Borislav Terzić Terza je žestoko opleo po svojoj nekadašnjoj izabranici, spustio je loptu dok je govorio pred okupljenim medijima, zajedno sa svojim bratom i Jovanom Cvijanović.

- Odreagovao je malo burno - počeo je Terzin brat, a zatim se umešala Jovana.

1/8 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza ispao iz Elite 9 u superfinalu Foto: Marko Karović

- Ona će dozvoliti Terzi da viđa dete kad god on hoće, već sutra, prekosutra. Biće sve okej - rekla je.

- Malopre sam dao izjavu, nisam ni znao. Barbara je dolazila kod nas dva meseca. Svake nedelje je bila kod nas, gledao sam slike, ali ja to nisam znao - priznao je Terza.