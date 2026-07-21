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Superfinale “Elite 9” obeležili su brojni emotivni susreti i slavlje, ali se najveći haos dogodio daleko od glavne bine. Glavna akterka skandala bila je Anastasija Brčić, koja je, napravila pravu dramu nakon što je saznala šokantne informacije o svom bivšem partneru Bori Santani.

- Ovo nije u redu, teško mi je - vikala je Anastasija Brčić koja smatra da ju je Bora prevario sa drugom ženom.

Kako se može videti na snimku, Anastasija je bila vidno uznemirena i pripita, dok su njeni urlici odzvanjali Šimanovcima. U jednom trenutku potpuno je izgubila kontrolu nad emocijama i iz sveg glasa vikala:

- On je mene prevario sa tom babom - urlikala je Anastasija sve vreme, dok je bila u vidno alkoholisanom stanju, iako se klela da nije pila.

Naši reporteri usnimili su trenutak kada je čak sela na pod i jecala, dok ljudi oko nje nisu verovali šta se dešava.

- Znam da je to istina, kunem ti se - govorila je.

01:45 Pijana Anastasija pravi haos Izvor: Kurir

Prema informacijama do kojih smo dosli, Anastasija je navodno upravo te večeri saznala da ju je Bora Santana prevario sa drugom ženom, što je, kako se priča, bio okidač za potpuni emotivni slom i scenu kakva se retko viđa.

"Zvao me je sveštenik"

Pre ovog skandala, Bora je govorio pred okupljenim medijima. Tada nije pričao o Anastasiji, već se osvrnuo na bivšu suprugu.

- Nisam se čuo sa Milicom, danas me je sveštenik zvao da potpišem razvod da potpišem crkveni razvod. Mene to ne zanima dok ona meni ne potpiše da mogu ja da kupim plac pošto ga prodaje. Ma kakvo pomirenje sa Milicom, ništa joj ne zameram. Ne želim da se svađam sa njom - istakao je.

Pogledajte u prilogu šta je sve rekao.

00:29 Bora Santana Izvor: Kurir

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