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Luka Vujović nakon izlaska iz "Elite 9" našao se u društvu svoje majke, sa kojom je u jednom trenutku izdvojio nekoliko minuta daleko od ostalih. Njih dvoje su seli na klupicu i započeli ozbiljan razgovor, a po njihovim izrazima lica moglo se zaključiti da tema nije bila nimalo bezazlena.

Dok su ostali razgovarali i sabirali utiske posle finala, Luka i njegova majka osamili su se kako bi nasamo popričali. Ona mu je sve vreme nešto objašnjavala i gestikulirala, dok ju je on pažljivo slušao.

Foto: Kurir

U jednom trenutku majka mu je, prema onome što se moglo čuti, postavila pitanje:

- Zašto ste lagali?!

Luka je pažljivo pratio svaku njenu reč, povremeno odgovarao i klimao glavom, a njihov razgovor privukao je pažnju prisutnih upravo zbog ozbiljne atmosfere koja je vladala između njih.

O čemu su tačno razgovarali i na šta se odnosilo pitanje koje mu je uputila, za sada nije poznato, ali je jasno da su po izlasku iz rijalitija imali mnogo tema koje su želeli da razjasne.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:28 Luka Vuković sa majkom na klupici Izvor: Kurir

Planira veridbu

Podsetimo, vidno dirnut, Luka je nakon izlaska sumirao utiske iz rijalitija, govorio o svemu što je preživeo tokom učešća, ali se osvrnuo i na odnos sa Anitom Stanojlović. On je progovorio i o planovima za budućnost, uključujući i mogućnost da svoju ljubav uskoro krunišu veridbom.

Tom prilikom, progovorio je o mogućem imenu za bebu. Budući da se pojavila vest da će se zvati Kruna, ako je devojčica, Luka je rekao sledeće:

- Ma nema šanse Kruna, prelepo ime, ali ne. Noa ili Aleksej će biti - otrkio je on.

Detaljnije u prilogu.

01:39 Luka Vujović se rasplakao Izvor: Kurir

Podsetimo, po izlasku iz Elite, osvojio je 18. mesto.

- Iskren da budem, bolje da sam ispao u finalu i da sve što su glasali za mene, da su glasali za Anitu. Zato, pozivam ovim putem da glasaju za Anitu. Biće teška borba. Kad ne glasaju za onog koga vole, posle se bune kad im ispadne favorit - istakao je, pa nastavio:

- Ja sam pobednik, jer bilo kako bilo, izlazim kao roditelj, kad god da sam ispao - rekao je.