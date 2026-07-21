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Nerio Ružanji je napustio Belu kuću, a kako sam priznaje, nije zadovoljan plasmanom jer smatra da je zaslužio prvo mesto.

Inače, uživo prenos finala možete pratiti OVDE.

- Očekivao sam bolji plasman. Ja sam zaslužio prvo mesto, ali gledaoci nisu glasali, šta je, tu je - rekao je, pa objasnio:

- Nisam se folirao, nisam skakao na glavu, nisam gađao kamere suzama. Bio sam iskren u svakoj situaciji. Pokazao sam i najbolje i najgore strane sebe - kaže bivši takmičar.

Nerio smatra da je ovo takmičenje za njega veliko iskustvo, kako kaže, za pamćenje, ali isto tako veruje da je to za njega velika lekcija. Sita mu se još uvek nije javila, ali planira da obnovi kontakt s njom, iako ne misli da će se popraviti situacija.

- Čućemo se, ali ćemo se opet posvađati - kaže on i ističe da mu je krivo zbog toga.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

04:04 Nerio Ružanji Izvor: Kurir

Aneli: "On za mene nije pobednik, lagao je za porodicu"

Podsetimo, učesnici su se okupili za crnim stolom pred finale gde su navodili ko po njihovom mišljenju bi trebalo da pobedi.

- Novac bih dala Neriju naravno, ali za mene nije pobednik jer je došao i najstrašnije lagao za svoju porodicu, ukaljao je naš obraz, uništio našu porodicu, što se mene tiče, pobedu kao čoveku dajem Filipu Đukiću - rekla je Aneli.

- Za mene je Aneli pobednik, ostavila je ovde krv, suze i znoj - uzvratio je Đukić, koji je osvojio Anelino srce.

- Pored svih nas u kući, Nerio bi dobio prvo mesto zasluženo, ima ćerku, ima porodicu, iskreno od srca vam želim pobedu, da kupite stan - rekla je Sofija Janićijević.

1/7 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Marko Karović

- Nerio i Stanija su moralni pobednici, ali i Stanija koja je došla ovde da iznese svoju istinu, zaslužila si i ti da uzmeš pare, kad su ovi svi na tvojoj grbači uzimali honorare - rekao je Dača.

- Lako je biti svoj i kulturan kad te niko ne gazi. Ja nisam nikad glumio žrtvu. Po meni treba da bude pobednica moja devojka Maja, nju su svi gazili, sem par osoba. Ušla je informacija da sam najomraženiji lik ovde, a ona je tad ušla sa mnom u vezu i ona je za mene pobednik. Za mene je pobednik Maja - rekao je Asmin.