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Superfinale "Elite 9" prolazi u znaku brojnih tenzija i sukoba. Nakon što je Maja Marinković oči u oči razgovarala sa porodicom Asmina Durdžića, došlo je do novog okršaja u studiju.

Taki Marinković ušao je u žestoku raspravu sa Terzom, a potom je izneo niz uvreda na račun Asminovih roditelja. Napeta situacija se nastavila i tokom razgovora sa voditeljkom Pinka Mašom, kada je došlo do kraće prepirke.

Ovako je izgledala svađa sa Terzom:

02:25 Svađa Takija i Terze Izvor: Kurir

Dok su Maša i Maja vodile intervju pred kamerama, Taki je sve vreme pokušavao da se uključi u kadar, čime je dodatno privukao pažnju prisutnih. Njegovo ponašanje nije prošlo nezapaženo, a atmosfera tokom intervjua postala je još napetija.

- Izađi iz kadra, udalji se - rekla je voditeljka Takiju.

Kako je Taki nastavio da insistira i traži nešto od Maje tokom intervjua, Maša je u jednom trenutku odlučila da prekine razgovor. Voditeljka je zaustavila emisiju i zamolila Maju da udalji svog oca kako bi se intervju mogao nesmetano nastaviti.

- Majo, molim te udalji svog oca odavde. Nisi želeo da daješ izjave četiri meseca, nema šta ni sada da tražiš ovde - rekla mu je Maša.

Ovako je Maja izgledala po izlasku iz Elite:

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Marko Karović

Stigao besan na finale

Podsetimo, otac Maje Marinković stigao je na finale vidno nerapsoložen i bez zadržavanja je prošao pored okupljenih novinara, ne želeći da daje izjave.

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

Njegova reakcija nije iznenadila mnoge koji su pratili dešavanja tokom sezone. Majina turbulentna veza sa Asminom Durdžićem mesecima je punila naslovne strane, a njihov odnos obeležili su brojni raskidi, pomirenja i žestoke svađe u koje su često bile uvučene i porodice.