"UDALJI SE, NEMA ŠTA DA TRAŽIŠ OVDE" Skandal uživo u programu zbog Takija Marinkovića, voditeljka morala hitno da reaguje: Skloni ga!
Superfinale "Elite 9" prolazi u znaku brojnih tenzija i sukoba. Nakon što je Maja Marinković oči u oči razgovarala sa porodicom Asmina Durdžića, došlo je do novog okršaja u studiju.
Taki Marinković ušao je u žestoku raspravu sa Terzom, a potom je izneo niz uvreda na račun Asminovih roditelja. Napeta situacija se nastavila i tokom razgovora sa voditeljkom Pinka Mašom, kada je došlo do kraće prepirke.
Ovako je izgledala svađa sa Terzom:
Dok su Maša i Maja vodile intervju pred kamerama, Taki je sve vreme pokušavao da se uključi u kadar, čime je dodatno privukao pažnju prisutnih. Njegovo ponašanje nije prošlo nezapaženo, a atmosfera tokom intervjua postala je još napetija.
- Izađi iz kadra, udalji se - rekla je voditeljka Takiju.
Kako je Taki nastavio da insistira i traži nešto od Maje tokom intervjua, Maša je u jednom trenutku odlučila da prekine razgovor. Voditeljka je zaustavila emisiju i zamolila Maju da udalji svog oca kako bi se intervju mogao nesmetano nastaviti.
- Majo, molim te udalji svog oca odavde. Nisi želeo da daješ izjave četiri meseca, nema šta ni sada da tražiš ovde - rekla mu je Maša.
Ovako je Maja izgledala po izlasku iz Elite:
Stigao besan na finale
Podsetimo, otac Maje Marinković stigao je na finale vidno nerapsoložen i bez zadržavanja je prošao pored okupljenih novinara, ne želeći da daje izjave.
Njegova reakcija nije iznenadila mnoge koji su pratili dešavanja tokom sezone. Majina turbulentna veza sa Asminom Durdžićem mesecima je punila naslovne strane, a njihov odnos obeležili su brojni raskidi, pomirenja i žestoke svađe u koje su često bile uvučene i porodice.