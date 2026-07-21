Slušaj vest

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević pokazale su da je njihova ljubav opstala i nakon završetka “Elite 9”.

Njih dve su se na superfinalu pojavile zajedno, nisu skrivale emocije, a pred kamerama su razmenile nežne poljupce i zagrljaje.

Matora je priznala da je, uprkos svemu što je prošla u rijalitiju, ovo za nju bila najznačajnija sezona.

1/11 Vidi galeriju Matora i Dragana na finalu Elite 9 Foto: Kurir

- Ovo mi je najbolja sezona. Najviše me je bolelo kada su me nazivali monstrumom. Ova devojka pored mene vodi ozbiljne bitke sa svojom porodicom i znam kroz šta prolazi – rekla je Jovana.

Na njene reči nadovezala se Dragana, koja je priznala da je Matora sumnjala da li će se pojaviti na superfinalnoj večeri.

- Sumnjala si da li ću doći večeras – rekla je Dragana.

Međutim, Matora je odmah objasnila da nikada nije sumnjala u njenu ljubav.

- Nisam sumnjala u tebe. Čak i da si odlučila da večeras budeš sa svojim roditeljima, nikada ti to ne bih zamerila. Srce bi mi bilo puno, bez obzira na sve – poručila je kroz emocije.

Pogledajte šta su sve rekle:

08:37 Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević Izvor: Kurir

Dragana je potom istakla da smatra da bi, posle svega što su prošle, njih dve trebalo da naprave pauzu od rijalitija i da se posvete svom odnosu van kamera.

Na kraju razgovora Matora nije uspela da sakrije suze.

- Koliko god da volim što si ovde, volela bih da si sada kod kuće - rekla je Jovana, dok je Dragana sve vreme bila uz nju, pružajući joj podršku.