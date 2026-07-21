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Milena Kačavenda je ispala u superfinalu Elite 9, a onda se osvrnula na takmičare i svoje učešće.

Najpre, prokomentarisala je svoje dosadašnje cimere:

- Ne zna se ko je s čijom ženom bio, ko s kim tikve sadio. Porodice se podržavaju - prokomentarisala je Milena, pa se nadovezala.

1/8 Vidi galeriju Mielna Kačavenda Foto: Kurir

Istakla je da je umela često da bude glasna i da nije bila svesna da tako može da zvuči:

- Govorili su da sam luda, evo im luda, goodbye Čarli! - našalila se Kačavenda.

Ona se zatim dala svoj sud o ovoj sezoni takmičenja.

- Sezona je bila čupava, ali eto jedne nove mene, bila sam emotivna, bilo je suza - iskrena je Milena.

Inače, Milena Kačavenda je skakala od sreće jer je Asmin napustio Elitu.

Evo ko joj je falio u ovoj sezoni

- Falila mi je Zoka. S njom sam imala prave kvalitetne seljačke svađe. Uživala sam. Sve drugo je bilo iritantno - kaže ona.

Pogledajte u prilogu šta je sve rekla:

08:14 Milena Kačavenda Izvor: Kurir