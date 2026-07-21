"IMALE SMO KVALITETNE SELJAČKE SVAĐE" Milena Kačavenda oplela po učesnicima, pa otkrila ko joj je falio u ovoj sezoni i zbog čega: S njom sam uživala (VIDEO)
Milena Kačavenda je ispala u superfinalu Elite 9, a onda se osvrnula na takmičare i svoje učešće.
Najpre, prokomentarisala je svoje dosadašnje cimere:
- Ne zna se ko je s čijom ženom bio, ko s kim tikve sadio. Porodice se podržavaju - prokomentarisala je Milena, pa se nadovezala.
Istakla je da je umela često da bude glasna i da nije bila svesna da tako može da zvuči:
- Govorili su da sam luda, evo im luda, goodbye Čarli! - našalila se Kačavenda.
Ona se zatim dala svoj sud o ovoj sezoni takmičenja.
- Sezona je bila čupava, ali eto jedne nove mene, bila sam emotivna, bilo je suza - iskrena je Milena.
Inače, Milena Kačavenda je skakala od sreće jer je Asmin napustio Elitu.
Evo ko joj je falio u ovoj sezoni
- Falila mi je Zoka. S njom sam imala prave kvalitetne seljačke svađe. Uživala sam. Sve drugo je bilo iritantno - kaže ona.
Pogledajte u prilogu šta je sve rekla: