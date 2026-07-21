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Asmin Durdžić nakon osvajanja petog mesta u superfinalu "Elite 9" sumirao je utiske i otkrio šta planira nakon izlaska iz rijalitija. Iako je zadovoljan plasmanom, priznao je da ga čekaju razgovori i razjašnjavanje odnosa sa pojedinim ljudima.

- Ponosan sam. Peto mesto je visok plasman. Bila je jaka konkurencija - iskreno je priznao Asmin.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Takođe je istakao da ne želi nove sukobe, već da planira da spusti tenzije sa Takijem Marinkovićem i reši nesuglasice koje su obeležile njegovo učešće u rijalitiju.

- Ne planiram da se suočim sa Majinim ocem. Ja ću se njemu iskreno izviniti što sam ga psovao, ali da mu ponovim te reči, ne želim. Ne zato što imam strah, nego zato što sam sa njegovom ćerkom u vezi - objasnio je.

U prilogu pogledajte šta je sve rekao:

01:14 Asmin Durdžić Izvor: Kurir

Kada je stigao u studio, porodica Durdžić zagrlila je svog sina, ali su ga tom prilikom i prekorili zbog ponašanja koje su smatrali neprimerenim tokom boravka u rijalitiju. Iako su mu pružili podršku, jasno su mu stavili do znanja da postoje stvari koje mora da razjasni i o kojima će razgovarati nakon izlaska iz Bele kuće.

Asmin je nakon susreta sa porodicom nastavio da sabira utiske o proteklim mesecima, dok javnost i dalje prati razvoj situacije između njega i ostalih učesnika "Elite 9".

Razotkrio da li je Stanija bila sa Takijem

Podsetimo, Asmin je otkrio kako se nosi sa Majinim uvredama, ali i da li je Stanija bila sa Takijem.

- Vreme je odavno došlo da se suočim sa majkom. Jedva čekam da vidim i nju i oca i da rešim neke stvari s njima - počeo je Asmin.

- Bole mene reči koje je Maja izgovorila o mojoj porodici, ali me boli i ono što sam ja njoj izgovorio - dodao je.

Foto: Printscreen Pink

- Ja sam u vezi sa Majom, više verujem Maji. To Stanija nek reši sa Takijem. Moguće da su bili zajedno, neće čovek da slaže. Ni ja ne bih slagao da sam bio s devojkom sa kojom nisam bio - rekao je Asmin.