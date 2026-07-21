"PLANIRAM DA TROŠIM LOVU" Sofija bez dlake na jeziku o planovima sa Danetom: Otkrila šta ju je otac savetovao: Tražila sam tatu da idem kući... (VIDEO)
Sofija Janićijević nakon izlaska iz "Elite 9" nije krila sreću što je ponovo u spoljnom svetu. Ona je otkrila da joj je otac savetovao da što pre ode kući, a zatim se osvrnula i na suze koje su mnogi primetili tokom večeri.
- Tata kaže da što pre odem kući jer sam se mrzla - priča ona.
Na pitanje zašto je plakala večeras, objasnila je na sledeći način:
- Nisam plakala. Bez glasa sam tri dana i tražila sam tatu da idem kući. Najsrećnija sam na svetu! Sutra na žurku dolazim najlepša - najavljuje Sofija.
Novinarske ekipe su je pitale šta misli o tome što njena mama navodno nije zadovoljna njenim ponašanjem:
- Ne zanima me šta je mama rekla - priznaje.
Evo šta planira sa Danetom
Sofija je otkrila i kakvi su joj planovi nakon izlaska iz Bele kuće, kao i da želi da uživa u periodu koji sledi.
Pogledajte šta je sve rekla:
Na pitanje šta planira sa Danetom, rekla je:
- Ništa, da trošim lovu i da uživam - iskreno je priznala, a na pitanje da li priželjkuje novu ljubav, rekla je sledeće:
- Nova ljubav dolazi uvek u obzir - jasna je bila Sofija.