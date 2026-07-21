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Sofija Janićijević nakon izlaska iz "Elite 9" nije krila sreću što je ponovo u spoljnom svetu. Ona je otkrila da joj je otac savetovao da što pre ode kući, a zatim se osvrnula i na suze koje su mnogi primetili tokom večeri.

- Tata kaže da što pre odem kući jer sam se mrzla - priča ona.

Na pitanje zašto je plakala večeras, objasnila je na sledeći način:

Sofija Janićijević Foto: Marko Karović

- Nisam plakala. Bez glasa sam tri dana i tražila sam tatu da idem kući. Najsrećnija sam na svetu! Sutra na žurku dolazim najlepša - najavljuje Sofija.

Novinarske ekipe su je pitale šta misli o tome što njena mama navodno nije zadovoljna njenim ponašanjem:

- Ne zanima me šta je mama rekla - priznaje.

Evo šta planira sa Danetom

Sofija je otkrila i kakvi su joj planovi nakon izlaska iz Bele kuće, kao i da želi da uživa u periodu koji sledi.

Pogledajte šta je sve rekla:

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Sofija Janićijević planira da troši Danetov novac i da uziva Izvor: Kurir

 Na pitanje šta planira sa Danetom, rekla je:

- Ništa, da trošim lovu i da uživam - iskreno je priznala, a na pitanje da li priželjkuje novu ljubav, rekla je sledeće:

- Nova ljubav dolazi uvek u obzir - jasna je bila Sofija.

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Asmin Durdžić Izvor: Kurir