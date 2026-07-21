"MOJA MAMA JE VIDELA DA SE MAJA KAJE" Asmin priznao da je ljubomorniji od Maje: "Ne znam kako bih reagovao da sam bio na njenom mestu" Evo šta planiraju (VIDEO)
Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon superfinala "Elite 9" govorili su o svom odnosu, ljubomori, ali i očekivanjima pred proglašenje pobednika. Par je otkrio da veruje da će se stvari nakon rijalitija smiriti, kao i da će njihov odnos izgledati drugačije u spoljnom svetu.
- I moja mama je videla da se Maja stvarno kaje, valja će sve biti normalno - rekao je Asmin.
Maja je objasnila da su okolnosti u rijalitiju bile potpuno drugačije od onih u realnom životu, posebno zbog činjenice da su svi bili okruženi bivšim partnerima.
- Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju - objasnila je Maja.
"Ja sam više ljubomoran nego Maja"
Asmin je priznao da kod njega ljubomora često igra veliku ulogu i da smatra da bi mu pojedine situacije teško pale da je bio na Majinom mestu.
- Ja sam više ljubomoran nego Maja, ne znam kako bi ja reagovao na njenom mestu - priznao je Asmin.
Na pitanje ko će pobediti, rekli su sledeće:
- Možda će Aneli da pobedi - rekao je Asmin, a Maja se složila da je Aneli to zaslužila.
Maja se osvrnula i na mogućnost da pobedu odnese Stanija Dobrojević, ističući da nema potrebu da se opterećuje ishodom finala.
- Ne interesuje me, nisam opsednuta. Ko god pobedi, sve najbolje - zaključila je Maja
Pogledajte u prilogu šta su sve rekli: