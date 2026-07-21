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Maja Marinković i Asmin Durdžić nakon superfinala "Elite 9" govorili su o svom odnosu, ljubomori, ali i očekivanjima pred proglašenje pobednika. Par je otkrio da veruje da će se stvari nakon rijalitija smiriti, kao i da će njihov odnos izgledati drugačije u spoljnom svetu.

- I moja mama je videla da se Maja stvarno kaje, valja će sve biti normalno - rekao je Asmin.

Maja i Asmin sumiraju utiske na superfinalu Elite 9 Foto: Kurir

Maja je objasnila da su okolnosti u rijalitiju bile potpuno drugačije od onih u realnom životu, posebno zbog činjenice da su svi bili okruženi bivšim partnerima.

- Bili smo u zatvorenom, moji bivši, njegove bivše. Ovako nećemo živeti sa bivšima pod istim krovom. Sve je to drugačije. Naravno da se ne bih ponašala u restoranu kao što se ponašam u rijalitiju - objasnila je Maja.

"Ja sam više ljubomoran nego Maja"

Asmin je priznao da kod njega ljubomora često igra veliku ulogu i da smatra da bi mu pojedine situacije teško pale da je bio na Majinom mestu.

- Ja sam više ljubomoran nego Maja, ne znam kako bi ja reagovao na njenom mestu - priznao je Asmin.

Na pitanje ko će pobediti, rekli su sledeće:

- Možda će Aneli da pobedi - rekao je Asmin, a Maja se složila da je Aneli to zaslužila.

Maja se osvrnula i na mogućnost da pobedu odnese Stanija Dobrojević, ističući da nema potrebu da se opterećuje ishodom finala.

- Ne interesuje me, nisam opsednuta. Ko god pobedi, sve najbolje - zaključila je Maja

 Pogledajte u prilogu šta su sve rekli:

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Maja Marinković i Asmin Durdžić Izvor: Kurir

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