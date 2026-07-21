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Sa 36% glasova publike i 100.000 evra u džepu, iz superfinala "Elite 9" je kao pobednica izašla Stanija Dobrojević, dok je njena protivnica u duelu, Aneli Ahmić, odnela nagradu od 50.000 evra.

Kada je Dušica Jakovljević proglasila Staniju pobednicom, mnogi bivši učesnici Bele kuće su prišli kako bi čestitali, a voditelji su uručili vredne nagrade Aneli i Staniji.

1/16 Vidi galeriju Stanija odnela pobedu u Eliti 9 Foto: Printscreen Pink

- Obe ste pobednice, Stanija, čestitam - Dušica je uputila čestitke.

- Hvala publici što me nije izneverila i što je bila uz mene. Ovo je za mene bila veoma bitna pobeda, hvala! - rekla je Stanija.

Aneli je prokomentarisala svoj plasman:

- Hvala svima. Evo drugog čeka od 50.000 evra. Ja sam za sebe jedini najveći moralni pobednik. Zhvalna sam svima - rekla je Aneli.

Prvi intervju - Ovo je moja najbitnija pobeda jer sam stvarno prošla pakao ova četiri meseca i poslednje tri godine. Bile su teške emocije, težak period. Ovo mi je melem za ranu - iskreno je priznala pobednica Elite 9.

Stala je pred okupljene medijske ekipe, među kojima je bio i Kurir, pa otkrila neke pojedinosti:

- Jedva čekam da se vratim na Instagram, nije me bilo četiri meseca. Ima euforije, adrenaline, treme, pobedničke energije. Ostala sam bez frizure i šminke, dugo je trajalo, ali se isplatilo - rekla je Stanija koja je još jednom naglasila da joj je ovo najbitnija pobeda u životu.

- Nisam imala pojma da će ovako sve da se izdešava, ali izašla sam jača - priznala je starleta, koja ne krije da je ciljala na pobedu.

- O Aneli sam imala jedno mišljenje, sad imam drugačije, ali čestitam joj pobedu - iskrena je Stanija.

Pogledajte u prilogu šta je sve rekla, otkrila je koliko joj je bilo teško:

05:21 Stanija Dobrojević prva izjava nakon pobede Izvor: Kurir

Evo kako je Maja reagovala

U društvu svog partnera Asmina Durdžića i voditelja Darka Tanasijevića, Maja Marinković je bila sasvim izbezumljena kada je njena suparnica u ovoj sezoni odnela pobedu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:17 Reakcija Maje Marinković nakon proglašenja pobednika Izvor: Kurir