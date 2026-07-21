Slušaj vest

Nekada ni najveći umetnici ne mogu da pronađu prave reči kojima bi opisali ono što osećaju. Kada vas publika iznova iznenadi ljubavlju, kada tri puta do poslednjeg mesta ispuni Tašmajdan i ne prestaje da traži još, ostaje samo jedno – da se zahvalite na način koji najbolje umete.

Upravo iz te zahvalnosti, Milanče Radosavljević odlučio je da publici pokloni još jedno nezaboravno veče i zakaže četvrti koncert na Tašmajdanu, koji će biti održan 2. septembra od 20 časova.

Karte će biti u prodaji od srede 22. jula, od 13 sati na sajtu Efinity.rs.

“Jer vam to dugujemo” poruka je kojom je Milanče najavio novi susret sa publikom, želeći da na taj način izrazi zahvalnost za ogromnu ljubav i podršku koju dobija svih ovih godina. Upravo ta emocija, kao i želja da još jednom obraduje sve one koji nisu uspeli da dođu do ulaznica za prethodne koncerte, bili su presudni da se zakaže i četvrto veče na Tašmajdanu.

1/8 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Ilija Ilić

Ono što se dogodilo ovog leta ostaće zauvek upisano u istoriji naše narodne muzike. Publika je ispisala stranice koje će se dugo prepričavati. Tri koncerta na Tašmajdanu rasprodavana su neverovatnom brzinom, a interesovanje nije prestajalo ni kada više nije bilo slobodnog mesta. Hiljade ljudi ostale su bez ulaznica, ali nisu prestajale da šalju poruke i mole da se otvori još jedan datum.

Upravo zbog njih, zbog svih koji nisu uspeli da budu deo tog spektakla, ali i zbog svih onih koji žele da još jednom dožive veče puno emocija i bezvremenskih hitova, doneta je odluka da se održi i četvrti koncert.

Veliku zahvalnost Milanče je uputio svima koji su bili deo ovog neverovatnog puta.

– Hvala mojoj publici koja me nosi decenijama. Hvala svima koji su verovali da pesma i iskrena emocija nemaju rok trajanja. Hvala vam što ste mi pokazali da sve ove godine nisu bile uzaludne. Vi ste moja najveća nagrada - rekao je Milanče.

Posebne reči zahvalnosti uputio je i organizatorima koncerata, Aleksandru Aci Sofronijeviću i Goranu Jovanoviću, ljudima koji su verovali da je moguće napraviti ono što je mnogima delovalo kao nemoguća misija.

Njihova ideja, zajednički trud i ogromna posvećenost doveli su do spektakala koji su oborili brojne rekorde i pokazali da publika i dalje svim srcem čuva prave vrednosti narodne muzike.

1/5 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Foto: Kurir

Četvrti koncert neće biti samo još jedno muzičko veče. Biće to još jedno veliko hvala publici. Još jedan susret ispunjen emocijama, pesmom i uspomenama koje ostaju za ceo život.

2. septembar od 20 časova – Tašmajdan.

Jer ovakva ljubav ne može da stane u tri večeri. Zato se piše i četvrto poglavlje jedne priče koja je odavno prerasla koncert i postala emocija i istorija koju će Srbija dugo pamtiti, a koju piše pevač u devetoj deceniji života.

00:59 Milanče Radosavljević i Aca Sofronijević najavili pevačev treći koncert na Tašmajdanu Izvor: Instagram/sofronacc