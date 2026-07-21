POZNATO MESTO I VREME SAHRANE ĆERKE NEVENE HOT: Neutešna majka još jednom se oglasila: Neizmerna tuga
Anastasija T., ćerka bivše učesnice rijalitija "Parovi" i glumice filmova za odrasle Nevene Hot stradala je usaobraćajnoj nesreći u Borči.
Vest o njenoj pogibiji potresla je sve koji su je poznavali, ali i koji nisu, jer je jedan mladi život ugašen. Njena majka više puta se oglasila na svom Fejsbuk profilu gde se i emotivnim rečima oprostila od svoje mezimice.
Ona je sada na istoj mreži objavila kada će se i gde svi koji su voleli Anastasiju od nje oprostiti i ispratiti je do njene večne kuće.
- Sahrana moje ćerke Anastasije će se obaviti u četvrtak 23.jula 2026. godine u 12h na groblju Zbeg, sa početkom opela u 11.30 časova - napisala je ona na Fejsbuku.
U komentarima ispod objave nizale su se poruke saučešća, ali tužna Nevena nije odgovarala na njih.
Podsetimo, Nevena i u najtežem životnom momentu dobija gnusne poruke, o čemu je obavestil ajavnost putem svoje društvene mreže.
Ona je zamolila za malo razumevanja.
- Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? "Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje! - napisala je Nevena.