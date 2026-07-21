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Anastasija T., ćerka bivše učesnice rijalitija "Parovi" i glumice filmova za odrasle Nevene Hot stradala je usaobraćajnoj nesreći u Borči.

Vest o njenoj pogibiji potresla je sve koji su je poznavali, ali i koji nisu, jer je jedan mladi život ugašen. Njena majka više puta se oglasila na svom Fejsbuk profilu gde se i emotivnim rečima oprostila od svoje mezimice.

Ona je sada na istoj mreži objavila kada će se i gde svi koji su voleli Anastasiju od nje oprostiti i ispratiti je do njene večne kuće.

- Sahrana moje ćerke Anastasije će se obaviti u četvrtak 23.jula 2026. godine u 12h na groblju Zbeg, sa početkom opela u 11.30 časova - napisala je ona na Fejsbuku.

U komentarima ispod objave nizale su se poruke saučešća, ali tužna Nevena nije odgovarala na njih.

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Društvene Mreže, Printscreen Facebook

Podsetimo, Nevena i u najtežem životnom momentu dobija gnusne poruke, o čemu je obavestil ajavnost putem svoje društvene mreže.

Ona je zamolila za malo razumevanja.