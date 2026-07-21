Slušaj vest

Dan nakon spektakularnog finala "Elite 9", u kojem je pobedu odnela Stanija Dobrojević, TV Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona "Zadruge'' i ''Elite'', kao i za milionski auditorijum.

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže megazvezda Darko Lazić, koji će nastupiti sa bendom "Šešir moj" i pevačicom Lidijom Graovac, a zajedno će prirediti nezaboravan muzički spektakl.

Na bini će mu se pridružiti i atraktivna Ana Bertić, koja će kao specijalna gošća dodatno zagrejati atmosferu i upotpuniti senzacionalni muzički ugođaj.

Velika tradicionalna žurka održaće se kao i uvek dan nakon superfinala – 21. jula s početkom od 22 h. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink!

Lidija Graovac Foto: Privatna arhiva

KO JE LIDIJA GRAOVAC?

Lidija Graovac zakoračila na estradu debitantskim singlom

Lidija Graovac je mlada pevačica i bivša učesnica takmičenja „Zvezde Granda“, koja je pažnju publike privukla snažnim vokalom i zapaženim nastupima. Na muzičku scenu zakoračila je debitantskim singlom „Sveta voda“, kojim je pokazala i emotivnu i izvođačku zrelost, a mnogi je već vide kao novo ime na koje treba ozbiljno računati na domaćoj estradi. Inače, poznata je po sjajnoj atmosferi koju pravi na nastupima.

Ne propustiteRijalitiSTANIJINA MAJKA OTKRILA ŠTA JE ZAMERILA ĆERKI: Nije mi se dopao njen...Ovo kaže o starletinom napadu na Uroša Stanića, a tek o Asminu...
6465465.jpg
RijalitiKOLIKO JE STANIJA DOBROJEVIĆ ZARADILA U ELITI 9: Asmin izneo detalje honorara u javnost, ona burno reagovala! Osvojila i 100.000 €!
Stanija Dobrojević
RijalitiON JE ZAUVEK REKAO ZBOGOM RIJALITIJU! Posle Elite 9 rešio da se povuče: Ovo je imao da kaže o sukobu sa Ivanom Marinkovićem
WhatsApp Image 2026-07-21 at 06.34.10.jpeg
RijalitiVAŽIO ZA DON ŽUANA ELITE 9, A ZBOG NJEGA SU MNOGE POSTALE UTORAK DEVOJKE: Evo kako je Filip Đukić izgledao bez tetovaža (FOTO)
Filip Đukić

00:36
Lidija Graovac Izvor: Privatna arhiva