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Dan nakon spektakularnog finala "Elite 9", u kojem je pobedu odnela Stanija Dobrojević, TV Pink prirediće tradicionalnu žurku na otvorenom u Šimanovcima za učesnike svih sezona "Zadruge'' i ''Elite'', kao i za milionski auditorijum.

Tim povodom na imanje ispred Bele kuće stiže megazvezda Darko Lazić, koji će nastupiti sa bendom "Šešir moj" i pevačicom Lidijom Graovac, a zajedno će prirediti nezaboravan muzički spektakl.

Na bini će mu se pridružiti i atraktivna Ana Bertić, koja će kao specijalna gošća dodatno zagrejati atmosferu i upotpuniti senzacionalni muzički ugođaj.

Velika tradicionalna žurka održaće se kao i uvek dan nakon superfinala – 21. jula s početkom od 22 h. Gledaoci će imati priliku da sve isprate i uživo na kanalu televizije Pink!

1/4 Vidi galeriju Lidija Graovac Foto: Privatna arhiva

KO JE LIDIJA GRAOVAC?

Lidija Graovac zakoračila na estradu debitantskim singlom

Lidija Graovac je mlada pevačica i bivša učesnica takmičenja „Zvezde Granda“, koja je pažnju publike privukla snažnim vokalom i zapaženim nastupima. Na muzičku scenu zakoračila je debitantskim singlom „Sveta voda“, kojim je pokazala i emotivnu i izvođačku zrelost, a mnogi je već vide kao novo ime na koje treba ozbiljno računati na domaćoj estradi. Inače, poznata je po sjajnoj atmosferi koju pravi na nastupima.