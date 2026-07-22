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Dok mnoge javne ličnosti leto provode putujući od jedne do druge luksuzne destinacije, Vesna Radusinović i Milomir Marić i ove godine ostali su verni mestu koje smatraju svojim drugim domom.

Poznati bračni par uživa u Crnoj Gori, gde već godinama poseduje nekretninu na primorju, a upravo je ove sezone ona zablistala u potpuno novom izdanju, nakon temeljne adaptacije.

Pogled na more

Kako Kurir saznaje, Vesna je mesecima planirala svaki detalj renoviranja. Njihova želja bila je da prostor prilagode svom načinu života i stvore pravu mediteransku oazu, u kojoj će moći da pobegnu od gradske vreve i brojnih poslovnih obaveza. Radovi su završeni pred početak letnje sezone, pa su prvi letnji dani bili idealna prilika da konačno uživaju u plodovima svog truda.

Dom na moru sada odiše toplinom i elegancijom, a svaki kutak uređen je prema njihovom ukusu. Spoj prirodnih materijala, svetlih tonova i mediteranskih detalja stvorio je ambijent u kojem se osećaju potpuno opušteno. Terasa sa pogledom na more njihovo je omiljeno mesto za jutarnju kafu, dok večeri provode uz zvuke talasa i lagani morski povetarac.

Za Vesnu je ovaj odmor mnogo više od običnog letovanja. Posle intenzivnog perioda rada, odlučila je da nekoliko nedelja posveti sebi, odmoru i prikupljanju nove energije, jer je uskoro očekuje izlazak nove knjige "Strah od ljubavi". Kao autorka brojnih zapaženih romana, Radusinovićeva i ovog puta želi da svojim čitaocima predstavi delo na kojem je dugo i posvećeno radila.

Bajka na moru

Supružnici su na odmoru Foto: Privatna arhiva


Inače, kako nam je i sama jednom prilikom ispričala, jutro započinje dugim šetnjama pored mora, zatim uživa u kupanju i sunčanju, a slobodno vreme koristi i za čitanje, koje joj, kako često ističe, predstavlja neiscrpan izvor inspiracije.

S druge strane, Marić maksimalno koristi svaki trenutak odmora. Posle naporne televizijske sezone i brojnih profesionalnih angažmana, prijaju mu mirniji ritam života, razgovori sa prijateljima i večeri provedene u opuštenoj atmosferi. Oni koji su ih sreli na primorju kažu da deluju veoma raspoloženo, nasmejano i da se vidi koliko im prija vreme koje provode zajedno.

Rado se vraćaju

Njihova nekretnina na Crnogorskom primorju godinama je mesto na koje se uvek rado vraćaju, a nakon ovogodišnjeg renoviranja postala je još prijatniji kutak za odmor. Prijatelji bračnog para kažu da su posebno zadovoljni kako je sve uređeno i da sada gotovo svaki slobodan trenutak žele da provedu upravo tamo.

Kontaktirali smo s Vesnom, a ona nam je ustupila fotografije enterijera stana nakon renoviranja.

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SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC Izvor: Kurir TV