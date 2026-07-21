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Tokom koncertaMilice Todorović odigrala se neočekivana drama koja je na nekoliko minuta prekinula muzički program. Zabrinuti roditelji popeli su se na binu sa svojim sinom kako bi potražili pomoć jer su u tom trenutku verovali da je njihova ćerka nestala.

Dok je pevačica Milica Todorović izvodila svoje hitove, roditelji su primetili da devojčice nema pored njih.

U panici su izašli na binu i zamolili organizatore da nakratko prekinu nastup kako bi preko mikrofona uputili apel publici. Muzika je utihnula, a među prisutnima je zavladala velika zabrinutost dok se čekao ishod potrage.

Srećom, ova drama je brzo dobila srećan epilog. Ispostavilo se da devojčica zapravo nije nestala, već se sve vreme nalazila u prvim redovima ispred same bine, gde se udaljila svega nekoliko metara od roditelja kako bi iz neposredne blizine pratila nastup svoje omiljene pevačice.

1/6 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, ATA Images

Nakon što je potvrđeno da je dete na bezbednom, Milica Todorović je reagovala sa mnogo empatije i razumevanja. Pevačica je pozvala devojčicu da se zajedno sa roditeljima i bratom popne na binu, čime je dodatno ulepšala ovaj dirljivi trenutak na "Paradajz festu", a sve je objavljeno na stranici "V.R. press".

Podsetimo, Milica Todorović je šest meseci nakon porođaja počela da nastupa.

Ona je donela odluku da se ponovo vrati svojoj velikoj ljubavi i nastavi da niže uspehe na estradi.

Nema sumnje da joj nije bilo lako da se odvoji od sina Bogdana kojem je bila sve vreme posvećena nakon porođaja. Ipak, Milica Todorović je odlučila da ne zapostavi svoju muzičku karijeru, već je ovog leta zakazala nastupe.