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Nermin Handžić ovih dana ima poseban razlog za sreću – mladi pevačpostao je stric, odnosno amidža, a radost zbog prinove u porodici podelio je sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Video je do sada pogledalo više od dva miliona ljudi, dok je više od 100.000 njih odlučilo da ostavi lajk, komentar ili čestitku mladom pevaču. Brojne poruke podrške i najlepše želje samo su potvrdile koliko pažnje i emocija mogu da izazovu iskrene, porodične priče – posebno kada u njima nema ničeg nameštenog, već samo čista sreća i ljubav.

Upravo takvi trenuci, daleko od glamura pozornice i velikih koncerata, često najviše dotaknu publiku. Nermin je i ovoga puta pokazao da pažnju ne privlači samo kada stane pred hiljade ljudi na svojim nastupima, već i kada sa svojim pratiocima podeli delić privatnog života i iskrenu radost zbog jednog od najlepših trenutaka koje porodica može da doživi.

I dok je javnost navikla da ga gleda na velikim scenama, pod reflektorima i pred hiljadama ljudi, ovog puta Nermin je pokazao jedno sasvim drugo, intimnije lice – ono koje pripada porodici i najiskrenijim životnim trenucima.

Pobednik „Zvezda Granda“ objavio je emotivan snimak nakon što je njegov stariji brat dobio bebu, a uz jednostavnu poruku „Postao sam amidža“ podelio trenutak koji je za kratko vreme obišao društvene mreže. Zajedno sa svojim ocem, Nermin je novorođenoj bebi zapevao legendarnu pesmu „Ja vragolan i moj deda“, a prizor je raznežio ogroman broj ljudi.

Dok uživa u ulozi ponosnog amidže, Nermina očekuju i veliki profesionalni izazovi. Mladi pevač uskoro bi trebalo da predstavi svoj prvi studijski album, a publika sa nestrpljenjem očekuje i dugo najavljivani duet sa njegovom nekadašnjom mentorkom Viki Miljković.

Tako Nermin, dok polako ispisuje nove stranice svoje muzičke karijere, trenutno proživljava i jednu od najlepših životnih priča. Postao je amidža, podelio svoju sreću sa svetom, a svet mu je uzvratio na najlepši način – milionima pregleda i desetinama hiljada čestitki.