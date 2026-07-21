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Anastasija Ražnatović i njen suprug Nemanja Gudelj pre pet dana dobili su sina Ilijana, a od trenutka kada je vest o prinovi odjeknula u javnosti, pažnja ne jenjava.

Naslednica Svetlane Cece Ražnatović tokom cele trudnoće uspevala je da sačuva privatnost i ne otkriva detalje iz svog života, zbog čega je vest da je postala majka iznenadila mnoge. Sada je prvi put nakon porođaja odlučila da se obrati pratiocima.

Na svom Instagram profilu objavila je kratak video, ali je najveću pažnju privukla poruka koju je podelila.

- Bez obzira na to gde si u životu, zapamti da si tačno tamo gde treba da budeš.

Ove reči izazvale su brojne reakcije, a pratioci su joj u komentarima uputili čestitke i poručili da joj žele mnogo sreće u novom životnom poglavlju.

Foto: Printscreen Instagram

U isto vreme, javnost ne prestaje da govori ni o imenu koje su Anastasija i Nemanja izabrali za svog naslednika. Ime Ilijan smatra se izvedenicom biblijskog imena Ilija, koje potiče od hebrejskog imena Eliyahu. Najčešće se prevodi kao "Bog je moj Gospod", odnosno "onaj koji pripada Bogu".

Prema različitim tumačenjima, ovo ime simbolizuje veru, snagu, svetlost i zaštitu, a poslednjih godina sve je češći izbor roditelja koji žele tradicionalno ime sa modernim prizvukom. Zbog toga ne čudi što su se upravo za njega odlučili Anastasija i Nemanja.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Dolaskom malog Ilijana porodica Gudelj postala je bogatija za još jednog člana, a njihovi najbliži ovih dana uživaju u prvim zajedničkim trenucima sa novorođenčetom.

1/4 Vidi galeriju Porodica na okupu Foto: Printskrin/Instagram, Shutterstock, Printscreen/Instagram