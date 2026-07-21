Slušaj vest

Na spektakularan način juče je završena 9. sezona rijaliti programa Elita. Najveći projekat televizije Pink oborio je sve rekorde u gledanosti, a titula pobednice pripala je Staniji Dobrojević, koja je osvojila 100 hiljada evra. Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović, čestitao je Staniji prvo mesto i najavio da će zajedno otvoriti jubilarnu 10. sezonu, koja će, kako najavljuje, biti najbolja do sada.

Mitrović je istakao da je jako zadovoljan ovom sezonom, i da je po rejtinzima i po ukupnoj snazi, ovo najuspešniji šou program svih vremena na ovim prostorima.

Ukupno 20 milijardi pregleda samo na You Tube-u, bez ikakve sumnje najuspešniji. Bilo je gusto, jedan ili dva procenta, ali želim da čestitam Staniji na prvoj nagradi, koja nije ni mala. Ali ovo Staniji nije prvi rijaliti, ona je već puna iskustva, zna mnogo o svim socijalnim standardima i kretanjima unutar jedne tako hermetizovane grupe - rekao je Mitrović.

Kako kaže, misli da joj nije bilo lako, ali da se isplatilo.

1/7 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić Foto: Marko Karović, Printscreen Pink

- Ono što je važno, Stanija, kao pobednik, samnom otvara Elitu 10, našu jubilarnu, i mislim najspektukularniju. Ono što smo spremili ne može niko ni u najluđim snovima da zamisli. Samo će nam možda trebati malo vremena i treninga, jer imamo nekoliko tačni i numera, ali ono što je ključno jeste da slećemo. Kada sletimo, slećemo u jedan robotizovani prostor gde su Toša, Goša i njihovi roditelji Raša i Maša, koji su veliki roboti, viši od mene. U toj ukupnoj spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti nešto što niko ne očekuje, ni kada je sadržaj u pitanju, ni kada su učesnici u pitanju. Ona će biti sublimat najboljeg od svih prethodnih sezona i ubeđen sam da ćemo i ovaj rekordni rezultat Elite 9 uspeti da savladamo i da budemo još gledaniji, pogotovo što ćemo imati više učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije. Iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, naravno i iz Srbije i Crne Gore. Verujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje - rekao je Mitrović.

Mitrović je Staniji poklonio, kako je rekao, "mali znak pažnje", za njenu majku i nju, Apollon boks, preko koga mogu, kako je objasnio, da se prate svih 70 Pinkovih kanala, plus svi kanali Elite, svi strimovi Elite, plus najveći video klub na svetu sa preko 20000 filmova i serija koje u svakom trenutku može da gleda.

1/5 Vidi galeriju Željko Mitrović Foto: Pink Media Group, Promo, Shutterstock, Damir Dervisagic

Stanija zaradila 400.000 evra

Javni rat između Stanije Dobrojević, koja je pobedila u "Eliti 9" i osvojila 100.000 evra i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.

Asmin je izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra.

Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.

Inače, Stanija je ušla u rijaliti krajem marta kako bi stavila tačku na njen životni trougao sa Asminom i Aneli Ahmić, ali je ipak ostalo do kraja i to debelo naplatila.

- Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu, izjavila je u rijalitiju dodajući da njeno iskustvo treba da posluži kao lekcija drugim devojkama.

Asmin Durdžić je uporno vređao bivšu verenicu, ali i njenu suparnicu Aneli Ahmić, koja je na kraju završila kao drugoplasirana i uzela nagradu od 50.000 evra.

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi, poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija je odmah demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

- Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude, odbrusila mu je besno Stanija.