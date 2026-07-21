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Na društvenim mrežama počela je da kruži fotografija Darka Lazića i to iz bekstejdža iz jednog kluba u Hrvatskoj, na kojoj pozira i šalje pozdrav "Velike Albanije".

Naime, Lazić je nasmejan pozirao sa jednom devojkom, za koju se tvrdi da je Albanka.

Njih dvoje su, koliko se vidi veoma bliski, a dok su pozirali, spojili su šake u obliku dvoglavog orla - što je simbol tzv. "Velike Albanije".

Ona se odmah pohvalila na mrežama, pa je i tagovala pevača, te uz pozdrav postavila emotikon srca.

Pevač je od strane dotične i tagovan na instagramu uz albansku zastavu u opisu.

Ova objava podigla je ozbiljnu prašinu na mrežama, a ljudi ne prestaju da komentarišu njegov potez:

"Strašno, šta čovek ovo radi", "Užas", "Da li on zna šta je uopšte uradio", ređali su se komentari.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Oglasio se Darko Lazić

Darko se sada oglaiso saopštenjem za medije.

- Povodom fotografije koja se pojavila u medijima i na društvenim mrežama, osećam potrebu da se obratim javnosti. Tokom fotografisanja sa publikom i ljudima koji dolaze na moje nastupe često nastaju spontane situacije. Nije postojala namera da pošaljem bilo kakvu političku poruku, niti da uvredim bilo koji narod ili bilo koga lično.

- Kroz svoju karijeru nastupao sam širom regiona i uvek sam sa istim poštovanjem prilazio svim ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnost, veru ili poreklo. Muzika je ono što me vodi i verujem da ona treba da spaja ljude, a ne da ih deli.

- Iskreno mi je žao što je ova fotografija izazvala negativne reakcije i što je kod pojedinih ljudi stvorila utisak koji nije odražavao moje namere. Ukoliko sam bilo koga ovim gestom povredio ili uvredio, upućujem iskreno izvinjenje. Nikada nisam želeo da budem deo bilo kakvih političkih ili nacionalnih podela i nastaviću da svojim radom promovišem isključivo muziku, poštovanje i zajedništvo - poručio je Lazić.