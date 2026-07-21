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Nevena Hot ostala je bez svoje ćerke jedinice koja je poginula u saobraćajnoj nesreći koja se desila u Borči. Bivša rijaliti učesnica ne miri se sa gubitkom svoje naslednice, a sada je potresnom objavom rastužila sve.

- Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za venčanje ćerke, ja mom deteetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... slomila si mi srce u milion delova... i nikad se neće više sastaviti. Kako preživeti ovu bol - napisala je ona.

"Tuga, poznavala sam je. Velikog srca je bila, neka je Anđeli čuvaju", glasio je jedan komentar ispod objave.

Podsetimo, Anastasija je nastradala u Borči u nmesrei koja se dogodila pre tri noći.

Do udesa je došlo kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala, izleteo sa kolovoza, udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Anastasija T. je zajedno sa devojkom D.N., koja je bila na mestu suvozača, prevezena u Urgentni centar.

Uprkos naporima lekara, devojka je podlegla zadobijenim povredama.

Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.

Foto: Printscrean

Sahrana u četvrtak

Ona je na istoj mreži objavila kada će se i gde svi koji su voleli Anastasiju od nje oprostiti i ispratiti je do njene večne kuće.- Sahrana moje ćerke Anastasije će se obaviti u četvrtak 23.jula 2026. godine u 12h na groblju Zbeg, sa početkom opela u 11.30 časova - napisala je ona na Fejsbuku.

U komentarima ispod objave nizale su se poruke saučešća, ali tužna Nevena nije odgovarala na njih.

1/5 Vidi galeriju Nevena Hot Foto: Društvene Mreže, Printscreen Facebook