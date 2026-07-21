Ceca: Zahvalna sam porodici Gudelj

- Anastasija i ja se non stop čujemo, baš se oko svega konsultujemo. Duže je trajao naš razgovor kada se porodila. Ona je htela da se prirodno porodi, ali nije moglo i porođaj je bio carskim rezom. To je normalan čin za jednu ženu, ja sam prošla kroz to, sad ona. Ona je hrabra mlada žena i jako sam ponosna na nju. Nemanja i svekrva su sve vreme bili uz nju, svekar, dever Dragiša, zaova Vanja, porodično se nisu odvajali od nje. To je savršen primer da vidite kako funkcioniše jedna zdrava porodica. Niko od njenih nije bio tu, oni su joj bili prava podrška, mnogo sam ih zahvalna, oni su sada njena porodica. Ja sam mislila da će Anastasija poslednjih meseci biti troma zbog težine i svega, jer većini trudnica se to dešava. Ona je izlazila na večere, nosila štikle, bila je pokretna živahna trudnica - pričala je Ceca.