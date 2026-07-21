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Nakon uspeha kavera "Tugo mojih dana", kojim je osvojila simpatije publike i privukla pažnju velikih muzičkih imena, Marijana Katić spremna je za novo poglavlje svoje karijere. Ovoga puta publici donosi singl "Mon Chéri", pesmu koja nije nastala iz mašte, već iz životnih rana koje i danas nosi sa sobom.

Pevačica prvi put otvoreno priznaje da je kroz ljubav prošla mnogo više nego što je javnost znala.

– Ljubav ume da bude najlepša, ali i najbolnija lekcija. Dešavalo mi se da me momci prevare i upravo su me takve situacije oblikovale. Zato volim da pevam ono što sam zaista doživela. Kada je pesma moja priča, emocija izlazi potpuno prirodno i publika to prepozna, iskreno kaže Marijana.

Koliko joj znači podrška ljudi iz estrade, pokazuje i činjenica da sa velikom zahvalnošću govori o Dragani Mirković, koja joj je nakon kavera "Tugo mojih dana" pružila vetar u leđa.

– Dragana Mirković je ime koje svi poštujemo. Njena podrška mi je mnogo značila i dala mi dodatnu snagu da nastavim ovim putem. Kada neko sa takvom karijerom prepozna vaš trud, shvatite da ste na pravom putu. Na tome ću joj zauvek biti zahvalna.

Nova pesma "Mon Chéri", iza koje stoje provereni autori Saško Nikolić i Mira Mijatović, donosi priču o ljubavi, razočaranju i snazi da se posle svega ponovo voli.

Marijana Katić Foto: Privatna arhiva

– Verujem da će se mnoge žene pronaći u ovoj pesmi. Nije lako govoriti o svojim slabostima, ali upravo iz njih nastaju najiskrenije emocije. Želim da ljudi osete svaku reč, jer sam svaku reč i sama živela.

Marijana ne krije da je upravo zbog toga "Mon Chéri" njen najličniji projekat do sada.

– Ova pesma je moje srce na dlanu. Nema glume, nema izmišljene priče. Sve što pevam, osećala sam. Možda će baš zato pronaći put do publike.

Elegantan i filmski spot dodatno pojačava emociju pesme, ali pevačica poručuje da je najveći utisak ipak ostavila iskrenost.

– Muzika je najlepša kada u njoj nema foliranja. Verujem da publika danas više nego ikada traži istinu, a upravo to sam želela da joj dam kroz "Mon Chéri".

Jedno je sigurno, Marijana Katić ovim singlom ne predstavlja samo novu pesmu, već publici pokazuje svoju najiskreniju stranu, onu koja je nastala iz ljubavi, razočaranja i vere da posle svakog slomljenog srca dolazi nova prilika za sreću.