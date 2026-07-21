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Pevačica Danijela Martinović (53) prisetila se jednom prilikom neprijatnosti koju je doživela kada nije prodala nijednu kartu za svoj nastup.

Danijela je tada objasnila šta se dogodilo.

- Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati "Zovem te ja", "Ide mi, u životu ide mi", "Što sam ja, što si ti", "Neka mi ne svane", nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo - otkrila je Danijela Martinović u emisiji "Special Happy Show" i dodala da nije izašla na binu.

- Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo videli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada.

Podsetimo, nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom koji joj je prepisao kuću.

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac - rekla je ona jednom prilikom.

1/6 Vidi galeriju Danijela Martinović Foto: Printskrin Youtube, Printscreen/YT

"Razvod od Thompsona mi je najlepši poklon"

Danijela Martinović i Marko Perković Tompson bili su zajedno devedesetih godina. Oni su tada snimili pesmu koja nije postigla očekivani uspeh, pa danas malo ko uopšte zna za nju. Reč je o duetu grupe Magazin u kojoj je Danijela tada bila pevačica i Tompsona iz 1992 godine.

esma nije izašla ni na jednom albumu Magazina, ali je objavljena na Tompsonovom albumu "Moli mala" 1992. godine.

U to vreme Danijela je imala 20 godina, a Tompsonu je rekla "da" 1995. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu. Kako navode hrvatski mediji, oni su tri godine živeli u tajnom braku, a onda su odlučili da se razvedu.

Razveli se i u crkvi

Danijela i Tompson su do danas ostali najslavniji primer para koji se razveo u crkvi. Kasnije je Danijela sreću pronašla uz Grašu, a Tompson uz suprugu Sandru. O razlozima razvoda nikada nisu javno pričali, ali dugo se verovalo da je razvod u crkvi mogao samo njima da pođe za rukom - i više nikome, jer je katolička crkva po tom pitanju veoma rigorozna. Ipak, ni njima nije uspelo iz prve. Naime, Danijela i Perković razveli su se iz drugog pokušaja, a proces je trajao godinama.

Crkva je poništila njihov brak 2005. godine. Tačnije, Međubiskupijski crkveni sud u Splitu proglasio je nevaljanost njihove bračne zajednice nakon trogodišnjeg procesa.

- Presrećan sam što je Crkva moj brak s Danijelom proglasila nevaljanim - izjavio je tada Tompson za Jutarnji list, a ništa manje srećna nije bila ni Danijela koja je sa Petrom Grašom već bila u dugogodišnjoj vezi.

Razvod najlepši poklon