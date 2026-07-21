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Olivera Katarina Šakić, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini života, saznaje Kurir.

Jedna od najvećih diva šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka preminula je u Beogradu, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag i impozantnu karijeru.

Vest o smrti saopštila je njena porodica. Informacije o komemoraciji i sahrani biće naknadno saopštene.

Bila je glumica, pevačica, a tokom višedecenijske karijere ostavila je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj umetnosti.

1/8 Vidi galeriju Olivera Katarina Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Proslavila se ulogom u kultnom filmu "Skupljači perja" reditelja Aleksandra Petrovića, koji je bio nominovan za Oskara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Pored zapažene glumačke karijere, Olivera Katarina bila je poznata i po svom jedinstvenom pevačkom izrazu, nastupajući na prestižnim svetskim scenama i koncertnim dvoranama. Objavila je i nekoliko knjiga, potvrdivši svoj talenat i u književnosti.

Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Lepotom očarala ceo svet

Lepotom je očarala muškarce širom sveta, a u autobiografiji je opisala i kako se susretala sa Josipom Brozom Titom. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali.

1/4 Vidi galeriju Olivera Katarina u filmu Skupljači perja Foto: Printscreen/Youtube

"Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. Ljudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana", ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.

"Samujem u četiri zida"

Pre nekoliko godina Olivera je priznala za medije da je usamljena žena, otkrila je da ni sa kim nije bila više od 20 godina. Domaći mediji pisali su od 2017. godine kako nekada jedna od najpopularnjih pevačica i glumica živi u siromaštvu i nemaštini u Srbiji. Navodno je živela u iznajmljenom stanu u Beogradu. Nacionalnu penziju uspela je da dobije 2013. godine.

"Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti", zaključila je Olivera Katarina.