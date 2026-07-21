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Milica Kemez, bivša supruga doskorašnjeg učesnika rijalitija "Elita", Borivoja Marinkovića, poznatijeg kao Bora Santana, prijavila je, svog bivšeg partnera zbog navodnih pretnji smrću!

Prema saznanjima Telegrafa, Milica Kemez je u ponedeljak uveče u policiji prijavila da joj je Marinković Borivoj uputio ozbiljne pretnje, navodno joj rekavši kako će je ubiti.

Milicu Kemez mediji su kontaktirali kako bi proverili navode. Kako već neko vreme potpuno izbegava da komentariše Santanu, ni sada nije želela detaljnije da govori o slučaju.

1/9 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Printskrin/Instagram, ATA images, Print Screen

- Ne oglašavam se na tu temu niti ću se ikad oglašavati. Ne želim nšta da komentarišem na tu temu - rekla nam je kratko Milica Kemez.

Bora Santana za naš portal je rekao da "ne zna o čemu se radi.

Milica Kemez i Bora Santana bili su u braku nešto manje od godinu dana. Venčali su se u maju 2024. godine, a početkom 2025. godine stavili su tačku na svoj brak nakon višemesečnih nesuglasica.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

Pale teške reči

Inače, Santana je mesecima kivan na bivšu, a ono što ga je najviše dotaklo jeste spoznaja da je ona sada u srećnoj vezi sa njegovim prijateljem, koji je, pritom, bio gost na njihovom venčanju.

Boru ovo ne boli samo emotivno, već i finansijski, jer je Milici pripala imovina za koju je tvrdio da ju je on sam platio.

Koristeći gnusne uvrede, Bora Santana je glasno vikao u spavaćoj sobi, pričajući sam sa sobom.

Od Travnika do Subotice, vređao je njenu porodicu, pominjao bivše partnere, ali je govorio i o novcu koji je, kako kaže, uložio u nju.

- Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra... Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio - besneo je Bora u Eliti.