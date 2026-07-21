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Bora Santana oglasio se nakon što ga je bivša žena Milica Kemez prijavila za pretnje ubistvom. On je rekao da je dobio poziv pripadnika policije i da i dalje ne zna o čemu se radi.

Bora je rekao da po izlasku iz rijalitija nije kontaktirao s bivšom ženom.

- Ko zna zašto je to uradila baš sada. Zvali su me inspektori, treba da idem sutra u policijsku stanicu da se javim na razgovor. Ja nemam njen broj telefona i ne znam o čemu je reč. Mislim da je u pitanju situacija kada sam u Eliti kroz san govorio gluposti i sutradan sam se odmah za to izvinio- rekao nam je on i dodao:

- U šoku sam, pod velikim sam stresom. Sada ću da zovem advokata, pa ću sutra otići u stanicu policiju da saznam sve o čemu se radi.

O crkvenom razvodu

Podsetimo, Bora Santana je na finalu Elite govorio o odnosu sa Milicom.

- Nisam se čuo sa Milicom, danas me je sveštenik zvao da potpišem razvod da potpišem crkveni razvod. Mene to ne zanima dok ona meni ne potpiše da mogu ja da kupim plac pošto ga prodaje. Ma kakvo pomirenje sa Milicom, ništa joj ne zameram. Ne želim da se svađam sa njom - rekao je između ostalog, a ceo intervju pogledajte u video snimku u okviru teksta.

Prema saznanjima Telegrafa, Milica Kemez je u ponedeljak uveče u policiji prijavila da joj je Marinković Borivoj uputio ozbiljne pretnje, navodno joj rekavši kako će je ubiti.

1/6 Vidi galeriju VENČALI SE BORA SANTANA I MILICA KEMEZ! Nakon što su sklopili zakonski brak obećali se na vernost i ljubav i pred BOGOM Foto: Petar Aleksić

Milica ne daje komentare za medije

Milicu Kemez mediji su kontaktirali kako bi proverili navode. Kako već neko vreme potpuno izbegava da komentariše Santanu, ni sada nije želela detaljnije da govori o slučaju.

- Ne oglašavam se na tu temu niti ću se ikad oglašavati. Ne želim nšta da komentarišem na tu temu - rekla nam je kratko Milica Kemez.