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Stanija je jednom prilikom govorila o porodici pa je tada otkrila kako su ona i njen brat dobili imena.

- Nije se odmah znalo da ću se tako zvati. Mama je imala drugačija, modernija imena. Tata je onako veliki Srbin. Dobila sam ime po dadilji Miloša Obilića. U istoriji, gde je on to već iskopao, ona se zvala Stanija. Tatina majka se zvala Stana, a ja je nikada nisam upoznala. Umrla je kada je on imao samo 6 godina. Čitavo drugo koleno je dobilo ime na slovo S. Čak se i moj brat zove Sani. Trebalo je da se zove Stefan Nemanja, ali je mama umešala prste. Upisala ga - Sani i to je malo skandalozno. U Hrvatskoj je to popularno ime“, rekla je Stanija za "Hajp", koja je rođena 17. marta 1985. godine.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Slavica: "Stanija je bila prosta i vulgarna"

Majka Stanije Dobrojević, Slavica, ponosna je nakon što je ćerka osvojila prvo mesto u Eliti 9. Ona je pred našim kamerama sumirala utiske i otkrila šta joj je zamerila.

Slavica kaže da nije očekivala da će njena ćerka pobediti.

- Nisam očekivala ali jak mi je drago. Srećna sam zbog nje ovo je jako lepa nagrada za sve što je proživela. Ne znam na šta će potrošiti nagradu, sada ćemo pričati kod kuće - rekla je ona, pa otkrila šta joj zamera:

- Bilo je bolnih i ružnih trenutaka. Nije mi se dopadao njen vulgaran i prost nastup. To joj najviše zameram, ali je razumem jer su se i ostali koristili ružnim rečima.