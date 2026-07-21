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Filip Đukić i ove godine je poneo titulu najvećeg zavodnika u rijalitiju, a nakon finala Elite 9, završio je u krevetu, ali ne svom. I ako su mnogi očekivali da će Aneli i Filip zajedno napustiti Belu kuću to se nije desilo.

Na društvenim mrežama isplivala je fotografija Filipa Đukića kako leži u krevetu polugo, a fotografiju je zabeležila ni manje ni više nego rijaliti učesnica Sandra Todić, sa kojom je Filip već bio povezivan u rijalitiju.

Sandra je na svom Instagram storiju objavila snimak na kojem se vidi kako Filip spava na njenom krevetu, uz šaljiv komentar.

"Mrtvak" - aludirala je na to da je iscrpljen nakon izlaska iz rijalitija.

Foto: Printscrean

Rekorder

Filip Đukić obeležio je "Elitu 9" svojim aferama sa učesnicama ovog rijaliti formata. Deset meseci je on boravio na imanju, a utorkom, nakon žurke, uglavnom je završavao sa nekom devojkom u krevetu.

1/5 Vidi galeriju Sandra Todić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Većina nije mogla da mu odoli pa je bio intiman sa Anitom Stanojlović, Teodorom Delić, i to samo nekoliko dana nakon njene veridbe sa nenadom Macanovićem Bebicom,Vanjom Prodanović, Boginjom, Majom Marinković, Dušicom Đokić, Aneli Ahmić i drugima, ali ni sa jednom od njih nije izašao kao par. zato su one napustile rijaliti kao utorak devojke, kako su ih zvali unutar kuće.