KAKO ĆE ANELI REAGOVATI NA OVO? Filip Đukić posle finala u krevetu OVE rijaliti učesnice: Polugo i van sebe, ona sve objavila javno (FOTO)
Filip Đukić i ove godine je poneo titulu najvećeg zavodnika u rijalitiju, a nakon finala Elite 9, završio je u krevetu, ali ne svom. I ako su mnogi očekivali da će Aneli i Filip zajedno napustiti Belu kuću to se nije desilo.
Na društvenim mrežama isplivala je fotografija Filipa Đukića kako leži u krevetu polugo, a fotografiju je zabeležila ni manje ni više nego rijaliti učesnica Sandra Todić, sa kojom je Filip već bio povezivan u rijalitiju.
Sandra je na svom Instagram storiju objavila snimak na kojem se vidi kako Filip spava na njenom krevetu, uz šaljiv komentar.
"Mrtvak" - aludirala je na to da je iscrpljen nakon izlaska iz rijalitija.
Rekorder
Filip Đukić obeležio je "Elitu 9" svojim aferama sa učesnicama ovog rijaliti formata. Deset meseci je on boravio na imanju, a utorkom, nakon žurke, uglavnom je završavao sa nekom devojkom u krevetu.
Većina nije mogla da mu odoli pa je bio intiman sa Anitom Stanojlović, Teodorom Delić, i to samo nekoliko dana nakon njene veridbe sa nenadom Macanovićem Bebicom,Vanjom Prodanović, Boginjom, Majom Marinković, Dušicom Đokić, Aneli Ahmić i drugima, ali ni sa jednom od njih nije izašao kao par. zato su one napustile rijaliti kao utorak devojke, kako su ih zvali unutar kuće.
Ukoliko želite da pročitate nešto više o Filipovom detinjstvu i životu pre rijalitija, možete pročitati OVDE.