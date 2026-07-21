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Mina Vrbaški i Viktor Gagić i ako su imali buran odnos u rijatliju, nakon izlaska odlučili su da svoju ljubav nastave u spoljnom svetu, a ono što se odmah desilo je da je Mina upoznala svog partnera sa porodicom.

On je došao u njihov porodični dom, a na samom ulasku dočekala ga je Minina majka Ivana i brat Boris. Oni su se srdačno pozdravili i izgrlili, a Mina je u opisu napisala:

- Boris je veći od njega - prokomentarisala je Mina.

Sudeći po osmesima Minine majke i brata reklo bi se da je njena porodica potencijalnog zeta dobro prihvatila.

1/5 Vidi galeriju Upoznala dečka sa porodicom Foto: Printskrin, Kurir

"Porodice nas podržavaju"

Među prvima su pred okupljene medijske ekipe na finalu Elite 9 stali Mina Vrbaški i Viktor Gagić, koji su privukli ogromnu pažnju i otvorili dušu o svom odnosu.

Mina je istakla da su odmah nakon izlaska rešili sve nesuglasice, da su sinoć zajedno posetili njegovu porodicu, te da već planiraju zajedničku budućnost. Kada je reč o plasmanu i pobedi, ona je bez dlake na jeziku dala svoj sud.

- Trebalo bi Stanija da pobedi. Sinoć smo zajedno otišli kod njega, sve je super, nisu stvari onakve kakve su nam se predstavile. Planiramo da uzmemo stan, ali ne žurimo nigde. Bitno je da smo mi nasmejani. Noć smo proveli na telefonu, imamo toliko divnih klipova, imamo divne uspomene na našu ljubav od prvog dana, a mi samo treba da nastavimo dalje da popunjavamo to. Nisam ljubomorna, ne proveravam mu telefon. Čim smo posle svih svađa opstali zajedno, baš mislim da je to to. Otvoreni smo jedno prema drugom, pričamo o svemu, nisam dobila nijednu zamerku od njega. Očekivali smo da budemo u finalu. I Asmin i Aneli i Stanija ne zaslužuju prvo mesto, ali ajde od najvećeg zla biraš manje, za Staniju sam. Čestitaćemo pobedniku sigurno - pričala je Mina Vrbaški, a onda se nadovezao i Viktor:

- Moja porodica podržava vezu sa Minom, nema nikakvih problema, nema tužbi, to su gluposti, noć smo prespavali zajedno, ne odvajamo se. Nisu bile neke kritike, nisu nam zamerili ništa što se tiče našeg odnosa. ne zameram Mini njenu prošlost - rekao je Viktor.

Kurir.rs

Dušan Panajotović Novinar rubrike zabava Mina je upoznala Viktora sa svojom porodicom u Inđiji, a sve je podelila na Instagramu. Obe porodice pružaju podršku vezi i nisu imali prigovora na njihov odnos. Slušaj vest 0:00 / 0:00 Bivši učesnici "Elite 9" Mina Vrbaški i Viktor Gagić nastavili su ljubavnu vezu i u spoljnom svetu. Za sada sve teče kako treba, a kako su i sami rekli pred medijima, imaju podršku njihovih porodica.