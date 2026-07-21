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Slavlje nakon superfinala “Elite 9” počelo je u velikom stilu, a među prvim zvanicama koje su stigle na žurku Velikog šefa bili su Hana Duvnjak i Nerio Ružanji, vidno raspoloženi za provod.

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici nastavili su slavlje na tradicionalnoj žurki Velikog šefa. Među prvima su se pojavili Hana Duvnjak i Nerio Ružanji, koji su u dobrom raspoloženju stigli na proslavu i odmah privukli pažnju okupljenih i pripadnika sedme sile.

Na samom početku, Hana i Nerio su prokomentarisali pobednicu ''Elite 9'' Staniju Dobrojević i koliko im je krivo što Aneli Ahmić nije odnela titulu pobednice.

- Ja sam negde i znala i navijala sam za nju. Jesam očekivao, ali nije realno da ona bude broj jedan, a ne neko ko se bori celu sezonu da ne bude. Ja bih voleo da mi je tetka pobedila

"Majka me nije kontaktirala"

Potom je Nerio otkrio da li se čuo sa tetkom i mamom nakon završetka superfinala.

- Nisam ni sa jednom ni sa drugom. Nisam se ni sa kim čio. Čuo sam se samo sa baka Nadom iz Splita i sa mojim najboljim prijateljem. I to je to. Majka nije pokušala da me kontaktira. Grofica mi je slala poruku, pitala me je kako sam, ali tad sam već bio zaspao. Uvek postoji ta nada da se čujemo i da porazgovaramo, ali ne vidim sada neke promene. Sada i da se pomiimo ne može promeniti stvari koje su se desile.

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

Nakon toga Hana je prokomentarisala da li ju je iznenadilo što Sita nije pozvala sita ili je to već očekivala.

- Očekivala sam da ga neće nazvati. Mislim da je još prevelika tenzija. Ja sam se sa mojom mamom čula. Ona ništa nije zamerila Neriu. Rekla je da je sve to okej i da nije toliko loše. Rekla je da smo mogli biti puno bolji.

Na pitanje da li ih je ''Elita 9'' ojačala u emotivnom smislu, oni su jasno istakli svoj stav.

- I živce i psihu i svašta nešto još. Nisam nešto gledao klipove, video sam neke smešne. Da sam gledao neke spletke to nisam. Jedva sam dočekao da izađem, a kamoli da se bavim spletkarenjem.