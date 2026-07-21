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Stanija Dobrojević večeras se ponovo nalazi u Šimanovcima, gde sa Dušicom Jakovljević sumira utiske nakon pobede u Eliti 9.

Vidno emotivna, nije krila koliko joj ova pobeda znači, istakavši da će joj trenutak proglašenja zauvek ostati u sećanju.

"Mislila sam da će Aneli pobediti"

Na pitanje voditeljke kako se osećala nakon što je proglašena pobednicom, Stanija nije krila oduševljenje

- Kad si mi podigla ruku, nisam mogla da sakrijem sreću, ne mogu da opišem osećaj taj. Mislila sam da će Aneli pobediti. Bilo je sve neizvesno, u jednom trenutku sam mislila i da će Anita odneti pobedu. Želim Aneli da čestitam, mala je razlika bila u glasovima. Ona je tri godine bila u rijalitiju, ima veliko glasaško telo, ali se zahvaljujem svima koji su glasali, jer je ovo naša zajednička pobeda - istakla je Stanija.

- Da li ti je bilo veoma teško, mnogi su komentarisali koliko si se borila sa sobom, jer si nekada, zbog određenih situacija, sebi dozvoljavala i da izrekneš nešto, što inače ne bi - rekla je Dušica.

- Da, drznula sam se da kažem nešto, bez zadrške. Ostala sam svoja i autentična. Bila sam svoja, po cenu svega. Publika to voli, cene me zbog toga. Moja podrška je tu za mene, hvala im iskreno, hvala im jer su mi pisali poruke, nisam stigla da odgovorim nikom, čim se naspavam, odgovoriću- Imam preko nepročitanih poruka - rekla je Stanija.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

KOLIKO JE STANIJA DOBROJEVIĆ ZARADILA U ELITI 9

Javni rat između Stanije Dobrojević, koja je pobedila u "Eliti 9" i osvojila 100.000 evra i njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića tokom finala dostigao je vrhunac kada su pred kamerama iznete poverljive informacije o visini njenog honorara.

Asmin je izjavio da je ona za ovo učešće dobila čak 400.000 evra

Stanije i jeste tokom svog učešća isticala da ima najveći honorar u istoriji rijalitija, ali sve do finala i nakon što je Asmin progovorio, o cifri se samo nagađalo.

Inače, Stanija je ušla u rijaliti krajem marta kako bi stavila tačku na njen životni trougao sa Asminom i Aneli Ahmić, ali je ipak ostalo do kraja i to debelo naplatila.

- Želela sam da dođem ovde, u epicentar medija, kako bi se čula i moja strana priče. Kada sam bila u Americi, naišla sam na pogrešnog čoveka Asmina, i to baš onda kada sam najviše želela da osnujem porodicu, izjavila je u rijalitiju dodajući da njeno iskustvo treba da posluži kao lekcija drugim devojkama.

Asmin Durdžić je uporno vređao bivšu verenicu, ali i njenu suparnicu Aneli Ahmić, koja je na kraju završila kao drugoplasirana i uzela nagradu od 50.000 evra.

- Ja sam pokazao da su Aneli i Stanija iste. Obe su ušle na moj račun! I onda pričaju kako treba da pobede. Aneli priča kako treba da pobedi, a zarađivala je tri godine na osnovu mene, dok je Stanija uzela neverovatnih 400.000 evra i kao ona treba da pobedi, poručio je Asmin bez dlake na jeziku, optužujući ih da "glume dve žrtve".

Stanija je odmah demantovala da je primila pomenutih 400.000 evra:

- Dokaži tih 400.000 evra, klošaru! Videće se sve kada izađem. Dokaži tih 400.000, ali dobro... nek ti bude, odbrusila mu je besno Stanija.