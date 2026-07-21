Slušaj vest

Velika proslava povodom završetka "Elite 9" okupila je brojne bivše učesnike, ali su najveću pažnju odmah po dolasku privukli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su se pojavili zajedno i još jednom pokazali da njihova ljubavna priča traje.

Par je stigao ruku pod ruku, vidno raspoložen i nasmejan, ne skrivajući bliskost pred okupljenim medijima i brojnim fanovima. Iako su tokom prethodnih meseci prolazili kroz brojne uspone i padove, njih dvoje su očigledno odlučili da svojoj vezi pruže novu šansu i nastave zajedničkim putem.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Njihov odnos od samog početka izaziva burne reakcije, a nije tajna da su se suočavali i sa protivljenjem pojedinih članova porodica, koji nisu podržavali njihovu romansu. Samim tim kao što je poznato Asmin je ostavio Staniju Dobrojević i uplovio u ljubavnu vezu sa Majom.

Na žurki povodom kraja "Elite 9" nisu skidali osmeh sa lica, pozirali su fotografima i privukli najveću pažnju među zvanicama, pa nema sumnje da će upravo njihov odnos i nakon završetka rijalitija ostati jedna od glavnih tema u javnosti.

"Ja sam više ljubomoran nego Maja"

Asmin je priznao da kod njega ljubomora često igra veliku ulogu i da smatra da bi mu pojedine situacije teško pale da je bio na Majinom mestu.

- Ja sam više ljubomoran nego Maja, ne znam kako bi ja reagovao na njenom mestu - priznao je Asmin.

Na pitanje ko će pobediti, rekli su sledeće:

- Možda će Aneli da pobedi - rekao je Asmin, a Maja se složila da je Aneli to zaslužila.

Maja se osvrnula i na mogućnost da pobedu odnese Stanija Dobrojević, ističući da nema potrebu da se opterećuje ishodom finala.

- Ne interesuje me, nisam opsednuta. Ko god pobedi, sve najbolje - zaključila je Maja

Kurir.rs/ Pink.rs

Ne propustiteRijalitiKAKO JE MAJA MARINKOVIĆ POSTALA CRNA MAMBA?! Najšokantnija transformacija, bogatstvo uložila u sebe i promenila lični opis: Ovako je nekada izgledala
Maja Marinković
RijalitiPAROVI KOJI SU OBELEŽILI ELITU 9 Najjače emocije, svađe na ivici incidenta i brutalne uvrede: Njih dvoje uskoro postaju roditelji devojčice (FOTO)
Elita 9.jpg
RijalitiCIRKONI, OGLEDALA, PERJE I BISERI: Glamur ili fijasko u finali Elite: Ona važi za najbolje obučenu, dok su ove takmičarke na ivici debakla (FOTO)
aneli ahmić, stanija, sofija janićijević, dušica jakovljević, maja marinković.png
RijalitiBIZARNE UVREDE, SVAĐE, PSOVKE, SUKOBI NA IVICI INCIDENTA Ovo su skandali koji su obeležili Elitu 9: Njih dvoje su apsolutni rekorderi
elita9.jpg