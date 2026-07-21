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Velika proslava povodom završetka "Elite 9" okupila je brojne bivše učesnike, ali su najveću pažnju odmah po dolasku privukli Maja Marinković i Asmin Durdžić, koji su se pojavili zajedno i još jednom pokazali da njihova ljubavna priča traje.

Par je stigao ruku pod ruku, vidno raspoložen i nasmejan, ne skrivajući bliskost pred okupljenim medijima i brojnim fanovima. Iako su tokom prethodnih meseci prolazili kroz brojne uspone i padove, njih dvoje su očigledno odlučili da svojoj vezi pruže novu šansu i nastave zajedničkim putem.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Njihov odnos od samog početka izaziva burne reakcije, a nije tajna da su se suočavali i sa protivljenjem pojedinih članova porodica, koji nisu podržavali njihovu romansu. Samim tim kao što je poznato Asmin je ostavio Staniju Dobrojević i uplovio u ljubavnu vezu sa Majom.

Na žurki povodom kraja "Elite 9" nisu skidali osmeh sa lica, pozirali su fotografima i privukli najveću pažnju među zvanicama, pa nema sumnje da će upravo njihov odnos i nakon završetka rijalitija ostati jedna od glavnih tema u javnosti.

"Ja sam više ljubomoran nego Maja"

Asmin je priznao da kod njega ljubomora često igra veliku ulogu i da smatra da bi mu pojedine situacije teško pale da je bio na Majinom mestu.

- Ja sam više ljubomoran nego Maja, ne znam kako bi ja reagovao na njenom mestu - priznao je Asmin.

Na pitanje ko će pobediti, rekli su sledeće:

- Možda će Aneli da pobedi - rekao je Asmin, a Maja se složila da je Aneli to zaslužila.

Maja se osvrnula i na mogućnost da pobedu odnese Stanija Dobrojević, ističući da nema potrebu da se opterećuje ishodom finala.

- Ne interesuje me, nisam opsednuta. Ko god pobedi, sve najbolje - zaključila je Maja