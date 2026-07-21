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Otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, u samo tri reči opisao je porodicu Durdžić.

Poznat po tome da nema problem da javno iznese svoje mišljenje, Taki nije dugo razmišljao, već je kao iz topa odgovorio.

- Monstrumi, lažovi, foliranti - rekao je Taki za Pink.rs

Taki se večeras pojavio u Šimanovcima, povodom velike žurke nakon završetka Elite 9, a malo pre njega su na imanje došli i Maja i Asmin ruku pod ruku, spremni da dokažu svima da im niko ne može ništa.

1/11 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir

Na finalu bio neraspoložen

Veliko finale "Elite 9" okupilo je porodice, prijatelje i brojne predstavnike medija, a među onima koji su privukli posebnu pažnju našao se i Radomir Marinković Taki.

Otac Maje Marinković stigao je na finale vidno nerapsoložen i bez zadržavanja je prošao pored okupljenih novinara, ne želeći da daje izjave.

Njegova reakcija nije iznenadila mnoge koji su pratili dešavanja tokom sezone. Majina turbulentna veza sa Asminom Durdžićem mesecima je punila naslovne strane, a njihov odnos obeležili su brojni raskidi, pomirenja i žestoke svađe u koje su često bile uvučene i porodice.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

Taki Marinković pojavio se na superfinalu, a kratkim komentarom zaintrigirao je sve prisutne. Na pitanje o aktuelnim dešavanjima i učesnicima, nije želeo da otkriva previše, ali je misterioznom izjavom nagovestio da mu je mnogo toga poznato.

– Ja dobro znam šta ko radi. Vi hoćete cirkus, ja sam ozbiljan čovek. – kratko je poručio Taki, ne želeći da ulazi u detalje.

Njegove reči odmah su izazvale pažnju okupljenih, a mnogi su se zapitali na koga je tačno mislio i da li je ovom izjavom želeo nekome da pošalje skrivenu poruku. Iako nije želeo da otkriva više, njegov komentar bio je dovoljan da pokrene brojne spekulacije među fanovima i prisutnim medijima.