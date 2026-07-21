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Stanija Dobrojević večeras gostuje u emisji "Narod pita" kao pobednica devete sezone rijaliti takmičenja Elita. Pobednica je govorila o utiscima nakon pobede, a onda se uključila gledateljka sa kojom je Dušica Jakovljević ušla u sukob.

Gospođa koja se uključila u program uživo pohvalila je Staniju, ali ponizila ostale učesnike.

- Ja Stanijine odnose nisam videla ni u jednom rijalitiju. Ovo je bio najgori rijaliti sa najgorim učesnicima - rekla je gledateljka, na šta je Dušica Jakovljević burno reagovala.

- Stvarno, gospođo vi birajte sledeći put. Mi ćemo vas da zovemo pa vi birajte. Ovo su pitanja za Staniju, niste se vi javili da izigravate inspektora 29. novembra. Ja na ovaj rijaliti ne dam i jako je ružno da tako kažete. Nije u redu - rekla je Dušica.

Stanija otkrila detalje glasanja

Podsetimo, Stanija se u emisiji obratila Aneli i otkrila detalje glasanja.

- Ja sam se pomirila da možeš njeno ime da izgovoriš. Takvi preokreti su se desili. Mnogi ljudi su ispali za koje smo mislili da će imati veći plasman. Kada si rekla moje ime, osećala sam neopisivu radost. Želim da čestitam drugoplasiranoj, mala je razlika. Znam da sam vodila ubedljivo, pa su se njeni oko 2 aktivirali. Ona tri godine živi u rijalitiju dok se ja 8 godina nisam pojavljivala - rekla je ona.

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

"Mislila sam da će Aneli pobediti"

Vidno emotivna, nije krila koliko joj ova pobeda znači, istakavši da će joj trenutak proglašenja zauvek ostati u sećanju.

Na pitanje voditeljke kako se osećala nakon što je proglašena pobednicom, Stanija nije krila oduševljenje

- Kad si mi podigla ruku, nisam mogla da sakrijem sreću, ne mogu da opišem osećaj taj. Mislila sam da će Aneli pobediti. Bilo je sve neizvesno, u jednom trenutku sam mislila i da će Anita odneti pobedu. Želim Aneli da čestitam, mala je razlika bila u glasovima. Ona je tri godine bila u rijalitiju, ima veliko glasaško telo, ali se zahvaljujem svima koji su glasali, jer je ovo naša zajednička pobeda - istakla je Stanija.