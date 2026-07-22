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Veče koje je trebalo da protekne u znaku slavlja nakon završetka Elite 9 pretvorilo se u pravi skandal kada je došlo do fizičkog obračuna između Asmina Durdžića i Uroša Stanića.

Sve je počelo dok su Asmin Durdžić i Maja Marinković pozirali fotografima, a Uroš im je iz neposredne blizine dobacivao komentare. Atmosfera je iz sekunde u sekundu postajala sve napetija, da bi ubrzo izbila svađa.

 Asmin je najpre upozorio Uroša da se udalji, ali pošto ga ovaj nije poslušao, prišao mu je, uhvatio ga za vrat i oborio na pod. U tom trenutku nastala je opšta pometnja, a pripadnici obezbeđenja odmah su reagovali i razdvojili dvojicu bivših rijaliti učesnika, sprečivši da sukob dobije još ozbiljnije razmere.

Njih dvojica već neko vreme nisu u dobrim odnosima, a sukobi između njih traju još od boravka u rijalitiju.

Asmin Durdžić nasrće na Uroša Stanića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uroš je neposredno pred superfinale otkrio da je odlučio da pravdu potraži sudskim putem.

- Tuženi su Stanija, Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica - rekao je Uroš Stanić.

On je tada tvrdio da je zbog svega zadobio ozbiljne zdravstvene posledice.

- Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Moraću da potražim pomoć psihoterapeuta - istakao je Stanić.

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Stanija Dobrojević prva izjava nakon pobede Izvor: Kurir