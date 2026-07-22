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Po izlasku iz blonice "Laza Lazarević", pevačica Mina Kostić se posvetila svom vereniku Manetu Ćuruviji Kasperu sa kojim je provela letnji odmor. Oni su za Kurir ispričali kako su se proveli na letovanju, a to možete pročitati OVDE.

Sada su pokazali da i posle lošeg perioda, u njima postoji vera i nepobediva ljubav, pa su obišli sveto meso.

Foto: Printscreen Instagram

Naime, Mina je na svom nalogu na Instagramu podelila emotivan trenutak kada je sa svojim izabranikom posetila manastir. Na objavljenoj fotografiji vide se njih dvoje koji ne skidaju osmeh sa lica. Obukli su odevne kombinacije tamnije boje, a Minina crna haljina ostavlja elegantan utisak i čini je pravom damom.

Dok su pozirali zagrljeni, sve je odisalo ljubavlju, a ovom fotografijom su poslali jasnu poruku da uživaju u svom miru, daleko od očiju javnosti. Uz zajedničku fotografiju, Mina je označila svog partnera u objavi i pored njegovog imena dodala plavo srce.

Vraća se na scenu jača nego ikada

Pevačica i njen partner dokazali da su podrška i oslonac najvažniji u trenucima kada se vode teške životne borbe, a o tome su pričali i u razgovoru za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Pevačica prevazišla težak period Foto: Printscrean, Ilija Ilić, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Po njihovom povratku s letovanja zanimalo nas je kako su proveli odmor.

- Da, vratili smo se. Bilo nam je odlično, baš smo se odmorili - kaže Mane.

Na pitanje kako se Mina sada oseća, nije krio zadovoljstvo.

- Fenomenalno. Vi nju poznajete, ona nikad nije bila neraspoložena. Sad smo potpuno posvećeni poslu i radimo na novom projektu.

Otkrio nam je i o čemu je reč:

- Radimo na novim pesmama. Završili smo čak trinaest novih numera koje sam napisao. Verujem da će se svaka žena pronaći u tim tekstovima.

Komšije o Mini Kostić

Podsetimo, Minine komšije do detalja su opisale šta se dešavalo u danima nakon njenog povratka, ističući da je pevačica nakon perioda izolacije u stanu napustila srpsku prestonicu.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printscreen/Paparaco lov

- Minu nismo videli otkad je puštena iz "Laze". Otkad je došla, nije izlazila iz stana. Sve vreme s njom u stanu je bio Kasper. On ulazi i izlazi s vremena na vreme, prošeta kučiće tu po parku, ali od nje ni traga ni glasa. Bila je zaključana u kući otkad se vratila iz bolnice, ali su pre dva-tri dana otišli zajedno negde. Čula sam da su otišli na more da se malo oporavi i skloni od svega još neko vreme. Sigurno će ići i u neki manastir, prijaće joj to posle svega što je proživela - rekle su pevačicine komšije nedavno za Kurir.