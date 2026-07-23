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Jedna od najvećih folk zvezda na ovim prostorima, Šemsa Suljaković, postala je majka veoma mlada. Pevačica je sina Almira rodila sa svega 16 godina, a udala se kao maloletna za godinu dana mlađeg mladića sa kojim je bila u velikoj ljubavi.

Njihov brak, međutim, nije dugo potrajao. Kada su postali punoletni, odlučili su da se razvedu i svako je krenuo svojim putem.

Razvod

Posle razvoda, Šemsa se povukla iz javnosti i u potpunosti posvetila odgajanju sina. Tada nije mogla ni da nasluti da će jednog dana započeti muzičku karijeru i postati jedna od najvećih legendi narodne muzike. Godinama su kružile priče da je sina ostavila na čuvanje drugima, ali pevačica o tome nikada nije želela javno da govori.

Njen pevački talenat otkriven je sasvim slučajno. Jednom prilikom sa prijateljima je otišla u kafić, opustila se i zapevala, ne znajući da se na njihovom stolu nalazi mikrofon. Kada je vlasnik lokala čuo njen glas, bio je oduševljen i odmah joj ponudio da peva u njegovom kafiću.

Novi posao dugo je skrivala od porodice. Posle sedam godina pevanja po lokalima snimila je prvi singl "Otišla je ljubav s našeg kućnog praga". Pesma je postala veoma popularna, iako mnogi u tom trenutku nisu ni znali ko je izvodi.

1/4 Vidi galeriju Šemsa Suljaković Foto: express.ba, Damir Dervišagić, Dragan Kadić

Veliki uspon u karijeri doživela je 1981. godine kada se pridružila "Južnom vetru". Sa ovom grupom nastupala je širom Evrope, punila koncertne dvorane, a njihove pesme i danas su nezaobilazne na brojnim proslavama širom regiona.

Bolni ožiljci

Najuspešniji album u karijeri objavila je 1986. godine pod nazivom "Pristajem na sve". Gotovo sve pesme sa tog izdanja postale su veliki hitovi, među kojima su naslovna numera, "Zar za mene više sreće nema", "Mi se volimo", "Stegni me bar još jednom", "Što me pitaš", "Svako me proleće na tebe seti", "Dokle da se kradom sastajemo" i mnoge druge.

Iako je u muzici pomerala granice, one životne ostavile su joj duboke i bolne ožiljke.

- Prvi put sam u Jugoslaviju došla tek posle rata, 1996. godine. Do tada sam uspela da celu porodicu izvedem i odvedem u Švedsku. Tako je Bog hteo, a Bog je veliki. Moj sin nije mogao da izdrži u Švedskoj, brzo se vratio u Sarajevo. Rekao mi je: "Majko, uvenuću ovde kao biljka." Teško mi je da pričam o tome. Sin mi je bio ranjen sasvim slučajno. Pogodio ga je zalutali metak i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj jedinac... nije mi bilo nimalo lako. Hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju koja je divna – ispričala je Šemsa jednom prilikom.

Bolest

Pevačica je pre dvanaest godina doživela i infarkt, za koji kaže da je bio posledica svih životnih trauma koje je preživela.

Foto: Dragan Kadić

- To je posledica svih bolnih i neželjenih trenutaka. Infarkt sam doživela u Australiji, daleko od svoje porodice. Bog je hteo da se baš tada u bolnici zatekne najbolji kardiolog. Smestili su me u apartman sa prelepim pogledom i preko razglasa puštali moje pesme, govoreći da je u njihovoj klinici operisana muzička zvezda iz BiH. Samo dragi Bog može sve to tako da posloži – rekla je pevačica.

Šemsa često ističe da joj je muzika najveći lek i da joj upravo pesma pomaže da prebrodi sve životne nedaće, ali i da u njoj probudi najlepše emocije.