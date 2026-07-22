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Na žurki koja je organizovana sinoć, povodom kraja "Elite 9", javnost je ostala šokirana kada su Asminovi roditelji izgrlili Staniju Dobrojević.

To se, očigledno, njihovom sinu nije dopalo, pa se zbog toga Asmin Durdžić se odmah oglasio i iskazao nezadovoljstvo.

Vidno razočaran i besan zbog poteza svoje porodice, napisao je kratku, ali jasnu poruku na Instagramu povodom ove situacije:

Foto: Printscreen Instagram

- Sramota me je da moji roditelji se grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno za mene izgovorili, a i za moju celu porodicu - napisao je Asmin.

Nova snajka Mustafe i Mevilde, Maja Marinković, nije se oglasila na ovu temu, ali sigurno je da javnost s nestrpljenjem očekuje njenu reakciju.

"Nikad neću preboleti što mi Stanija nije snajka"

Podsetimo, jedan od najemotivnijih trenutaka na proslavi nakon završetka Elite 9 dogodio se kada su Staniji Dobrojević prišli roditelji njenog bivšeg verenika Asmina Durdžića. Susret pred brojnim kamerama bio je veoma dirljiv, a emocije nisu uspeli da sakriju ni Stanija, ni Mustafa, ni Mevlida.

Mevlida je prva prišla starleti i čvrsto je zagrlila, nakon čega su obe zaplakale. Nedugo zatim pridružili su im se Mustafa, kao i Asminova sestra Minka, pa je usledio još jedan emotivan zagrljaj.

1/5 Vidi galeriju Stanija i Asminova porodica Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebno emotivna bila je Mevlida, koja je priznala da joj je i dalje teško zbog toga što Stanija više nije deo njihove porodice.

- Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je kroz emocije.

Nakon toga, Mustafa i Mevlida govorili su i o vezi svog sina Asmina Durdžića i Maje Marinković, ne krijući razočaranje zbog svega što se dešavalo tokom rijalitija.