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Nekadašnji fubaler Duško Tošić potiče iz Orlovata, a po svemu sudeći nije zaboravio svoje korene, pa tako i danas odlazi tamo kako bi se odmorio, daleko od gradske gužve.

On je sada svojim pratiocima na Instagramu pokazao kako izgleda njegov dom. Na slikama se vidi kako bivši fudbaler uživa pored bazena, okruženog zelenilom i prirodnim lepotama. Dok je fotografisao, odmarao je na ležaljci i uživao u pogledu koji je pred njim.

Foto: Printscreen Instagram

Na ovaj način, pokazao je da mu je rodni kraj od velikog značaja, pa je tako uredio rodnu kuću po svom ukusu.

Foto: Printscreen Instagram

"On je kulturan mladi čovek"

Naša ekipa nedavno je posetila Orlovat, gde je s nekadašnjim komšijama bivšeg fudbalera, a sada uspešnog menadžera, porazgovarala o Dušku i njegovoj majci, za koju su izuzetno vezani i on i njegova sestra Katarina.

- Duška ne viđamo više često ovde kao nekad, kad je redovno dolazio. On je jako kulturan mladi čovek, koji se ne stidi svojih korena i mesta odakle je potekao. Bio je oduvek dobro dete, a takav je i ostao.

Normalan i fin čovek. Uvek kad dođe da poseti majku, uredno se javi svima nama i nakratko porazgovara. Dolazi za velike praznike, takođe i njegova sestra Katarina. Često dovede i svoje ćerke, one obožavaju da provode vreme ovde kod bake na selu. Nema lepšeg od toga - rekli su meštani Orlovata.

1/5 Vidi galeriju "KAD DUŠKO DOĐE DA POSETI MAJKU..." Progovorile komšije iz Tošićevog rodnog sela: Pomenuli i JK, pa otkrili DETALJE IZ PROŠLOSTI Foto: Kurir

Kako smo tada saznali od prodavačice u lokalnoj prodavnici, Duškova majka Nikoleta živi u kući prekoputa sinovljeve, na starom porodičnom imanju i često obilazi njegovu nekretninu kako bi se uverila da je sve u redu.

Uhvaćen sa novom devojkom

Podsetimo, Duško i Nora nedavno nisu uspeli da se sakriju od Kurirovog reporetra koji ih je "uhvatio" zajedno nakon ručka u jednom prestižnom beogradskom restoranu.

Iako se očekivalo da će, kao zaljubljeni par, ići ruku pod ruku, oni su se razdvojili i hodali na metar razdaljine.

Dok je on bio obučen elegentno i odabrao košulju, pantalone i mokasine, ona kao da je stigla sa treninga. Nosila je kratki sportski šorts i top koji je istakao njene bujne grudi.

1/5 Vidi galeriju Duško Tošić i Nora uhvaćeni zajedno Foto: Damir Dervišagić

Kako smo saznali, Duško i Nora u restoranu su sedeli zajedno i tim gestom potvrdili da među njima sada nema zahlađenja. Ovaj restoran nalazi se na luksuznoj lokaciji, pa deluje da se par ne štedi kada je reč o zajedničkom provedenom vremenu.