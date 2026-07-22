Slušaj vest

Aleksandar Aca Kos je otvorio vrata svoje oaze mira na Kipru, i pokazao velelepnu vilu koju je pazario prošle godine. On je podeliko kadrove iz ove luksuzne nekretnine i time mnoge ostavio bez daha.

Kuća se nalazi u velikom vrtu blizu mora, i po svemu sudeći, uošte se nije štedeo.

- Ovo je moja kuća - napisao je Kos uz objavu na Instagramu kada je podelio kadrove svoje luksuzne vile.

Aca Kos pokazao svoju luksuznu vilu na Kipru Foto: Printscreen Instagram

Da je ovim fotografijama oduševio mnoge, govore u prilog i komentari koji su se nizali, a jedan je posebno privukao pažnju. Naime, njegova prijateljica i muzička legenda, Ana Bekuta, ostavila mu je kratku poruku.

- Zaslužio si - napisala je Ana Aci i uz to dodala emotikon srca.

"Ovo je moje parče raja"

Njegova vila je smeštena u luksuzni kompleks koji broji nekoliko sličnih vila koje povezuje zajedničko šetalište. Svemu tome posebnu čar doaju fontane, palme i bazeni.

Prostrasna vila broji nekoliko spavaćih soba, prizemlje i sprat što je čini idealnom za pravi odmor i druženje sa bliskim ljudima.

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Kos na svom nalogu tada.

Savršeni odmor

Kos se nedavno obratio svojim pratiocima dok je dogovarao na njihova pitanja, a nikome nije mogao da promakne kadar na kom njegov prijatelj Čeda uživa u kupaćem kostimu.

Ljude na Instagramu je zanimalo kako Aleksandar Kos zamišlja savršeni odmor.

Screenshot 2026-07-05 124621.jpg
Foto: Printscreen Pink

- Bez telefona - napisao je Kos na fotografiji uslikanoj sa ležaljke, dok se nedaleko od njega nalazio Čeda čije su tetovaže i mišići bili u prvom planu.

Ne propustiteStarsPRIJATELJ ČEDE JOVANOVIĆA MEĐU PRVIMA ČESTITAO ANASTASIJI I GUDELJU: Objavio fotografiju sa njihove tajne svadbe (FOTO)
Aca Kos se oglasio nakon hapšenj
StarsACA KOS PODELIO ČEDINU INTIMNU FOTKU Političar sav u mišićima, telo mu prekriveno tetovažama: Njegov prijatelj uz to poslao kratku i jasnu poruku (FOTO)
Čeda Jovanović.jpg
Stars"DA, BESKRAJNO GA VOLIM!" Čeda Jovanović prvi put otvorio dušu o Aci Kosu: "Hranio me je, učio da hodam i vratio me u život"
PHAL1987.jpg
StarsOVO JE ISTINA O OBRAZOVANJU ACE KOSA! Živi sa Čedom Jovanovićem, a evo šta je po struci: Završio dva teška fakulteta
e969bfba-9495-4f98-b163-b13aa3fe9fc9.jpeg

14:56
STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV