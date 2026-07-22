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Aleksandar Aca Kos je otvorio vrata svoje oaze mira na Kipru, i pokazao velelepnu vilu koju je pazario prošle godine. On je podeliko kadrove iz ove luksuzne nekretnine i time mnoge ostavio bez daha.

Kuća se nalazi u velikom vrtu blizu mora, i po svemu sudeći, uošte se nije štedeo.

- Ovo je moja kuća - napisao je Kos uz objavu na Instagramu kada je podelio kadrove svoje luksuzne vile.

1/4 Vidi galeriju Aca Kos pokazao svoju luksuznu vilu na Kipru Foto: Printscreen Instagram

Da je ovim fotografijama oduševio mnoge, govore u prilog i komentari koji su se nizali, a jedan je posebno privukao pažnju. Naime, njegova prijateljica i muzička legenda, Ana Bekuta, ostavila mu je kratku poruku.

- Zaslužio si - napisala je Ana Aci i uz to dodala emotikon srca.

"Ovo je moje parče raja"

Njegova vila je smeštena u luksuzni kompleks koji broji nekoliko sličnih vila koje povezuje zajedničko šetalište. Svemu tome posebnu čar doaju fontane, palme i bazeni.

Prostrasna vila broji nekoliko spavaćih soba, prizemlje i sprat što je čini idealnom za pravi odmor i druženje sa bliskim ljudima.

- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Kos na svom nalogu tada.

Savršeni odmor

Kos se nedavno obratio svojim pratiocima dok je dogovarao na njihova pitanja, a nikome nije mogao da promakne kadar na kom njegov prijatelj Čeda uživa u kupaćem kostimu.

Ljude na Instagramu je zanimalo kako Aleksandar Kos zamišlja savršeni odmor.

Foto: Printscreen Pink

- Bez telefona - napisao je Kos na fotografiji uslikanoj sa ležaljke, dok se nedaleko od njega nalazio Čeda čije su tetovaže i mišići bili u prvom planu.