"OVO JE MOJA KUĆA" Aca Kos pokazao svoje parče raja na Kipru: Luksuzna vila poseduje bazen i dva sprata! Svako bi mu pozavideo, pogledajte ove kadrove (FOTO)
Aleksandar Aca Kos je otvorio vrata svoje oaze mira na Kipru, i pokazao velelepnu vilu koju je pazario prošle godine. On je podeliko kadrove iz ove luksuzne nekretnine i time mnoge ostavio bez daha.
Kuća se nalazi u velikom vrtu blizu mora, i po svemu sudeći, uošte se nije štedeo.
- Ovo je moja kuća - napisao je Kos uz objavu na Instagramu kada je podelio kadrove svoje luksuzne vile.
Da je ovim fotografijama oduševio mnoge, govore u prilog i komentari koji su se nizali, a jedan je posebno privukao pažnju. Naime, njegova prijateljica i muzička legenda, Ana Bekuta, ostavila mu je kratku poruku.
- Zaslužio si - napisala je Ana Aci i uz to dodala emotikon srca.
"Ovo je moje parče raja"
Njegova vila je smeštena u luksuzni kompleks koji broji nekoliko sličnih vila koje povezuje zajedničko šetalište. Svemu tome posebnu čar doaju fontane, palme i bazeni.
Prostrasna vila broji nekoliko spavaćih soba, prizemlje i sprat što je čini idealnom za pravi odmor i druženje sa bliskim ljudima.
- Da, kupio sam svoju prvu nekretninu na Kipru. Ovo je moj izbor za savršeno parče raja, gde ću uživati zajedno sa svojim prijateljima i porodicom - napisao je Kos na svom nalogu tada.
Savršeni odmor
Kos se nedavno obratio svojim pratiocima dok je dogovarao na njihova pitanja, a nikome nije mogao da promakne kadar na kom njegov prijatelj Čeda uživa u kupaćem kostimu.
Ljude na Instagramu je zanimalo kako Aleksandar Kos zamišlja savršeni odmor.
- Bez telefona - napisao je Kos na fotografiji uslikanoj sa ležaljke, dok se nedaleko od njega nalazio Čeda čije su tetovaže i mišići bili u prvom planu.