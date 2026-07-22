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Nakon samog kraja Elite 9 usledila je žurka u Šimanovcima, a nakon toga je došlo vreme da čelnici ružičaste televizije daju sebi oduška i odmore nakon uspešne sezone.

Milica Mitrović je spakovala kofere, sela u privatni avion i napustila Srbiju. Ona je pozdravila svoje pratioce na mrežama uz fotografiju koju je podelila. Napisala je kratko "Baj" uz emotikone aviona.

Foto: Printscreen Instagam

U krilu joj je sedeo mali pas, a nasuprot njih se nalazila skupocena torba "Birkinka" koja važi za ozbiljan modni komad. Milica je time još jednom pokazala da je dama sa ukusom i stilom.

Inače, Milica i Željko Mitrović uglavnom praktikuju da po završetku sezone rijalitija, ostatak leta provedu na porodičnom odmoru, a neretko im je jedna od omiljenih destiancija za odmor Monako, ali i pored toga, ne zna se gde se Milica uputila sada.

Zasad, takođe, nije poznato da li joj se Željko pridružio u ovom putovanju ili je odabrala da napuni baterije sama.

1/6 Vidi galeriju Milica Mitrović Foto: Printscreen, ATA images, Damir Dervisagic, Sonja Spasic

Sve je spremno za novu sezonu Elite

Željko je, inače, najavio početak nove sezone Elite.

- Stanija kao pobednik sa mnom otvata "Elitu 10" svakako ja mislim najspektakularniju, to što smo spremili ja mislim da ne može niko ovog trenutka da zamisli, samo trebaće na malo vremena i treninga zato što imamo nekoliko tački i nekoliko videa.

Pogledajte trenutak kada je Stanija osvojila prvo mesto:

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- U spektakularnoj atmosferi zajedno ćemo se popeti na binu i otvoriti ono što niko ne očekuje i kada je sadržaj u pitanju, a i ono što će gledaoci videti ovih dana odnosno kasting i učesnici. Ona će biti suplimat najboljeg iz svih prethodnih sezona. Imaćemo dosta učesnika iz regiona, iz zemalja bivše Jugoslavije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore i Srbije. Verujem da smo na pragu najmoćnije sezone ikada i 5. septembra očekujemo spektakularno otvaranje - istakao je Željko, a Stanija se nadovezala:

-To će biti jako brzo - rekla je ona.