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Veliko nevreme pogodilo je Skoplje i okolinu, praćeno obilnim pljuskovima i jakim udarima vetra, koje je pričinilo materijalnu štetu na više lokacija u gradu. Bojan Jovanovski, poznatiji kaoBoki 13 je jedan od onih čiji je dom uništen usled jakog vetra i velike količine kiše.

Boki se sada oglasio na svom Instagram profilu i pokazao kakva je situacija u njegiovom domu.

Foto: Printscreen Instagram

Na objavljenim snimcima mogao se videti momenat kada jak vetar odnosi sve pred sobom, pa tako i krov Bokijeve luksuzne vile u koju se, navodno, tek uselio.

Evo kako je to izgledalo:

00:08 Nevreme uništilo kuću Bokija 13 Izvor: Instagram/boki13official

- Odleteo mi krov sa kuće - napisao je utučeni Boki 13 uz video-snimak koji je podelio na mrežama.

Po prestanku oluje, gradske ulice su ostale prekrivene delovima krovnih konstrukcija, granama i drugim materijalom koji je vetar razneo po naseljima.

Našao se na meti lopova

Inače, Boki je nedavno bio na meti lopova, kada je njegova kuća opljačkana.

- Da, ušli su i opljačkali sve. Uzeli su mi nakit, satove, tašne, preko deset "ermes" modela, "šanela", 100 naočara... Uzeli su puno stvari, sve su uzeli. Dok je stiglo obezbeđenje, odneli su to što su odneli. Ja znam kolika je šteta, al' sad ne bih da idem u detalje zbog istrage. Inače, ako nešto mrzim, mrzim lopove, pravo da ti kažem. Mislim, ja sam u zatvoru bio sa svakakvima. Bili su to i lopovi, i možda sam i sedeo, pričao i družio se s njima, ali mrzim ih - rekao je Boki, pa prokomentarisao na koga sumnja.

Boki 13 Foto: Printscreen Instagram

- Sumnjam. Pa ne znam koliko mi je blizak, ali ta osoba je bila u mom neposrednom društvu ili je radila za mene. Zamisli, ja pevam "da mi uzmu sve" i dan-dva pre premijere pesme to mi se i dogodi. To je Marina pričala: "Pazi šta prizivaš i otpevaš." I stvarno je tako - dodao je voditelj i pevač.