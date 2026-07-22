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PevačIgor Mitrović bio je među zvanicama koje su se odlično provodile na žurki rijalitija „Elita“, a atmosfera ga je očigledno ponela do te mere da je napravio i simpatičan gaf.

Igor je na društvenim mrežama podelio trenutke sa provoda, a pažnju je privukla fotografija sa Stanijom Dobrojević. Međutim, pevaču se potkrala greška kada je u jednom trenutku objavio stori i umesto Vanje na društvenoj mreži tagovao Maju Marinković, što je izazvalo brojne reakcije. 

Igor Mitrović
Foto: Printscrean

Mitrović je inače iz Obrenovca, a poznat je i po saradnji sa pevačicom Tijanom Em, sa kojom često nastupa. Dok je on uživao na žurki „Elite“, Tijana je prethodno bila zadužena za dobru atmosferu na rođendanu kluba 64 u Petrovcu na Mlavi, gde je svojim nastupom oduševila prisutne.

Igor Mitrović Foto: Printscrean

Igor je, sudeći po snimcima i fotografijama, noć proveo u odličnom raspoloženju, uz muziku i društvo.

Kurir.rs

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