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Pod sloganom "Neuštekani", Sejo Sexon i ekipa su ogolili svoje najveće hitove, isključili struju i u krcatoj dvorani stvorili atmosferu koja se retko viđa. Ovo nije bio običan nastup – ovo je bilo emotivno putovanje kroz decenije stvaralaštva, začinjeno prepoznatljivim sarajevskim humorom, anegdotama i energijom koja je podigla ceo Beograd na noge.

Foto: AZRA MESIC/triton produkcija

Ovaj snimak donosi potpuno nove, akustične aranžmane starih hitova, pa ćete legendarne pesme poput „Halid umjesto Halida“, „Hadžija il' bos“, „Zenica blues“, „Balada o Pišonji i Žugi“ i mnoge druge čuti u potpuno novom, „neuštekanom“ odelu. Kroz ceo video osetićete neverovatnu atmosferu iz publike, koja je svaku numeru ispratila horskim pevanjem od prve do zadnje sekunde. Zahvaljujući vrhunskoj audio i video produkciji, ovaj koncert koji je uzburkao region sada možete gledati u najvišem kvalitetu, pravo iz vaše fotelje.

Bilo da ste odrasli uz ove pesme ili ih tek otkrivate, ovaj koncert će vas podsetiti zašto je Zabranjeno pušenje bend koji spaja generacije i drži status žive legende naših prostora.

Foto: AZRA MESIC/triton produkcija

Udobno se smestite, pojačajte zvučnike do kraja i uživajte u ovoj istorijskoj beogradskoj noći!