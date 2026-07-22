Koncert koji je podigao Beograd na noge sada je dostupan na YouTube-u
Pod sloganom "Neuštekani", Sejo Sexon i ekipa su ogolili svoje najveće hitove, isključili struju i u krcatoj dvorani stvorili atmosferu koja se retko viđa. Ovo nije bio običan nastup – ovo je bilo emotivno putovanje kroz decenije stvaralaštva, začinjeno prepoznatljivim sarajevskim humorom, anegdotama i energijom koja je podigla ceo Beograd na noge.
Ovaj snimak donosi potpuno nove, akustične aranžmane starih hitova, pa ćete legendarne pesme poput „Halid umjesto Halida“, „Hadžija il' bos“, „Zenica blues“, „Balada o Pišonji i Žugi“ i mnoge druge čuti u potpuno novom, „neuštekanom“ odelu. Kroz ceo video osetićete neverovatnu atmosferu iz publike, koja je svaku numeru ispratila horskim pevanjem od prve do zadnje sekunde. Zahvaljujući vrhunskoj audio i video produkciji, ovaj koncert koji je uzburkao region sada možete gledati u najvišem kvalitetu, pravo iz vaše fotelje.
Bilo da ste odrasli uz ove pesme ili ih tek otkrivate, ovaj koncert će vas podsetiti zašto je Zabranjeno pušenje bend koji spaja generacije i drži status žive legende naših prostora.
Udobno se smestite, pojačajte zvučnike do kraja i uživajte u ovoj istorijskoj beogradskoj noći!
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