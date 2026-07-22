Slušaj vest

Pevačica Dada Mešaljić, koja je popularnost stekla učešćem u "Zvezdama Granda", proslavila je četvrti rođendan svojoj ćerki Merjem.

Ponosna mama se zaista potrudila da njena mezimica uživa u svom posebnom danu.

Proslava je upriličena pored bazena gde su se deca igrala, a ceo prostor bio je ukrašen izvanrednom dekoracijom. Na svakom koraku nalazili su se detalji sa imenom male slavljenice, a njeno ime je krasilo i personalizovane flašice vode sa natpisom "Merjm". Ovaj gest je oduševio sve prisutne.

Foto: Prinstcreen Instagram

Ima tešku životnu priču

Iza ovih bajkovitih prizora krije se teška životna priča i borba kroz koju je ova mlada pevačica prošla. Naime, još dok je bila trudna, Dada se rastala od bivšeg supruga. Tada se takmičila u "Zvezdama Granda", a krah ljubavi je nastao nakon što je saznala za njegovo neverstvo.

Od tog momenta, Dada potpuno sama odgaja svoju ćerku, a javno je govorila i o tome da otac deteta uopšte ne učestvuje u odgoju.

1/8 Vidi galeriju Dada Mešaljić Foto: Printscreen/Instaqgram, Printscreen/Youtube

Dada nije imala problem ni da odgovori na pitanje svojih pratioca na društvenim mrežama kada su je pitali o alimentaciji i njegovom odnosu sa ćerkom.

- Ne zove. Ne viđa. Ne uplaćuje - kratko i jasno je objasnila.

Pevačica je takođe priznala bolnu činjenicu da njena ćerka uopšte nema kontakt sa očevom porodicom, kao ni sa polubraćom koje ima sa njegove strane. Kako je objasnila, razlog tome nije njena zabrana, već to što niko sa očeve strane navodno nije izrazio želju da vidi devojčicu.